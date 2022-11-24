《美元走勢－羅明立》歐元料於１﹒０５以下整固

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３８﹒８４ １３９﹒４９ １３８﹒６０

歐元╱美元 １﹒０４３０ １﹒０４４９ １﹒０４０５

英鎊╱美元 １﹒２０８１ １﹒２１１３ １﹒２０５９

美元╱瑞郎 ０﹒９４０９ ０﹒９４１８ ０﹒９３８７

美元╱港元 ７﹒８０５７ ７﹒８１８８ ７﹒８０４５

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《美元走勢》德國、歐元區以及英國１１月的Ｍａｒｋｉｔ製造業及服務業採購經理指數都

好過預期，但仍未重上５０擴張水平。美國１０月耐用品訂單按月升％，同期的新屋銷售年化總

數為６３﹒２萬間，較預期為佳，但１１月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值為４７﹒６，大幅低

於前值５０﹒４，是２０２０年６月以來再次低於擴張水平。聯儲局１１月會議紀顯示，全部官

員認同通脹壓力未見到有減輕跡象，需要繼續加息０﹒７５％，但有官員警告繼續大幅加息對金

融系統可能會帶來的風險；亦有與會者認為應該待有更多明確的跡象表明通脹明顯消退，再放緩

加息步伐；大多數官員認為短期內放緩加息步伐變得合適。

根據會議紀要顯示，局內經濟學家預計明年當地有接近一半的機會陷入經濟衰退，主要是私

人領域的實際支出增長疲弱，加上全球前景惡化及金融條件收緊，將會對實際經濟活動帶來下行

風險。紀要內容公布後，市場相信聯儲局１２月有超過七成機會加息０﹒５％ 美匯指數昨日大

幅下跌，相當接近１１月中時的低位１０５﹒３４。

歐元表現強勁，升至１﹒０４５０附近，初步阻力位於１﹒０４８０，今日是美國感恩節假

期，金融市場提早收市，估計歐元會於１﹒０５以下整固。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０４５５ １﹒０３６０ １﹒０５００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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