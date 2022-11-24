周大福（０１９２９）中期純利跌７％至３３﹒４億元，派息２２仙

《經濟通通訊社２４日專訊》周大福（０１９２９）公布，截至２０２２年９月３０日止中
期純利３３﹒３６億元，按年跌６﹒８５％；每股基本盈利３３﹒４仙，派發中期息２２仙。
期內營業額４６５﹒３５億元，升５﹒３２％；毛利１０９﹒６２億元，升１﹒５５％。
（ｂｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|中國故事24/11/2022
《神州經脈》本土疫情創新高 銀行向房企開水喉 降準風起滬指跌
|財經熱話24/11/2022
《騰訊的名單》Naspers勢沽貨 美團低位博唔博得過？
|生財有道24/11/2022
【高息定存】大新一年期港元定存息加至4.9厘 工銀4.65厘
|FOCUS24/11/2022
【FOCUS】絕大多數VS另類少數 鮑公下周演講甚關鍵
|財經熱話24/11/2022
小米盈轉虧曾再插半成 大行卻力撐低吸此其時？
|財經熱話24/11/2022
《午市前瞻》恒指料試16800 支持民營房企發債不代表能賺錢
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰