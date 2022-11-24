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24/11/2022 16:37

周大福（０１９２９）中期純利跌７％至３３﹒４億元，派息２２仙

　　《經濟通通訊社２４日專訊》周大福（０１９２９）公布，截至２０２２年９月３０日止中
期純利３３﹒３６億元，按年跌６﹒８５％；每股基本盈利３３﹒４仙，派發中期息２２仙。
　　期內營業額４６５﹒３５億元，升５﹒３２％；毛利１０９﹒６２億元，升１﹒５５％。
（ｂｎ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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