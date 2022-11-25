《陸言堂－陳永陸》內地防疫無新憧憬，港股突破要等明年

《陸言堂》港股已步入一個整固期，當中的主要原因，應該與之前港股的反彈速度太快有關

，投資者需要時間去消化，加上期指結算在即，恒指在５０天至１００天平均線之間整固，亦即

相當合理。



其實近日內地的確診數字持續高企，不過卻未有為港股帶來太大的壓力，這都反映出市場相

信，內地的防疫政策不會再度收緊，可是短期進一步放寬的機會應該不大，而由於港股之前反彈

近４０００點的最大刺激動力，就是憧憬內地將會逐步通關，可是現在防疫政策沒有新的憧憬下

，恒指要進一步向上突破，真的較難。



而且還有兩個因素令港股難以進一步突破，其中一個因素是騰訊（００７００）及比亞迪

（０１２１１）相繼被主要股東再度減持，市場擔心外資仍然有減持港股的意欲，因而影響了港

股的投資氣氛。



與此同時，美股近日反彈幅度不少，投資者開始觀察聯儲局１２月份的議息結果，減慢加息

步伐是必然的事情，可是之後的加息步伐，仍然是市場關注的問題，故此相信美股亦會步入整固

期，同時亦會令港股失去突破的動力。



不過，由於恒指近日調整的時候，成交金額不多，這反映出大家仍然對內地防疫政策，以及

美息的走勢，仍然有一定的信心，尤其是港元的匯價近日有轉強的跡象，代表投資者不太擔心美

息有多大的上升空間，故此年底前港股或會在５０天至１００天平均線之間約１５００點的幅度

上落為主，大升及大跌的空間不會太多，相信要進一步突破可能要等２０２３年，不過由於市場

正憧憬內地經濟將會顯著反彈，所以相信港股明年仍然有很大的上升空間。

《獨立股評人 陳永陸》



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