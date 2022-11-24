《日入而息》金管局指無意改變聯匯制度，傳債權人要求許家印出資

《今天重點》
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對沖基金大鱷：持大量港元空頭頭寸，聯繫匯率脫鈎只是時間問題；金管局回應對沖基金名宿評
論：既不需要也無意改變港元聯匯制度
傳恒大（０３３３３）下月初提重組方案，債權人要求許家印出資最少２０億美元
唱高散貨集團懷疑主腦被檢控，准以１００萬元保釋外出
外媒表示「互換通」可能無法明年１月啟動
周大福（０１９２９）中期純利跌７％至３３﹒４億元，派息２２仙；周大福：１０月至１１月
１８日零售值按年跌２﹒３％
銀保監表示六大行對遇困房企存量開發貸給予展期等安排；股份制銀行對民營房企業一視同仁，
避免抽貸；部分民營房企獲開保函置換預售資金；首十月地產開發貸２﹒６萬億樓按４﹒８萬億
據報建行與８房企簽合作協議，包括中交建及首開股份
本港新增９２１９宗確診，再多１３名患者離世；張竹君稱本港過去一周日均錄確診按周增２４
％；李夏茵稱二價疫苗未來數天抵港，冀１２月初投入服務
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《即日市況》
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恒指收升１３７點，碧桂園收飆逾２０％，龍湖收漲１２％
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《深滬股市》
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滬綜指收跌０﹒２５％，降準吹風惟成交量急降
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《美元匯價》
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歐元料於１﹒０５以下整固
歐元最新報１﹒０４２０╱２４，日圓最新報１３８﹒３０
╱３１
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《公司業績》
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醫思健康（０２１３８）中期純利跌５０％至８００５萬，
息５﹒８仙
富士高實業（００９２７）中期虧損收窄至４２２﹒４萬元
，息２仙
寶光實業（００８４）中期虧轉盈５３２０﹒９萬元，不派
息
進智交通（０００７７）中期純利按年升６﹒３倍至２７０
８﹒８萬元，不派息
互太紡織（０１３８２）中期少賺２８﹒６％，派中期息１
５仙
友和集團（０２３４７）中期虧轉盈１００﹒７萬元，不派
息
ＤＹＮＡＭ（０６８８９）半年純利跌６５﹒３％，派息２
﹒５日圓
周大福（０１９２９）中期純利跌７％至３３﹒４億元，派
息２２仙
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《公司資訊》
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傳衛龍最快周四招股，集資不多於１﹒５億美元
據報中海油（００８８３）為美國油田權益尋找潛在買家
凌雄科技（０２４３６）從京東騰訊等戰投導流的客戶佔整
體約三成
市傳旗下新能源車漲價，吉利汽車（００１７５）目前未進
行調整
小米（０１８１０）王翔料第四季度手機出貨量穩中有升，
庫存最快今年底恢復正常；小米１３系列已量產，預計售價
將上漲１５％－２０％至４５００元
阿里巴巴（０９９８８）與華能合作投資成立綜合能源公司
業聚醫療向港交所遞交上市申請，上半年盈利升逾１倍
中電（００００２）平均淨電價按年增１９﹒８％，強調無
淡化電費加幅之意
港燈（０２６３８）動用可調動資源，將電費加幅降至最低
據報力勤資源通過香港ＩＰＯ集資約３７億元
聯交所表示下周一起取消天然乳品（００４６２）上市地位
周大福（０１９２９）１０月至１１月１８日零售值按年跌
２﹒３％
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《國企紅籌》
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深圳控股（００６０４）首１０個月合同銷售額按年跌３１
﹒８％
中國華融（０２７９９）若干內資股實施「全流通」獲聯交
所授出上市批准
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《神州民企》
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碧桂園（０２００７）獲郵儲銀行（０１６５８）５００億
元人民幣綜合授信支持
萬科獲中國銀行提供千億意向性授信額度
傳恒大（０３３３３）下月初提重組方案，債權人要求許家
印出資最少２０億美元
復興亞洲（００２７４）收購金礦項目未達成最終決定
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《中國要聞》
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上海華領資產實控人因集資詐騙７６億元人民幣被判無期
廣州普惠貸款風險年度補償總額由２億元提高至１０億元
抖音等一批互聯網頭部企業重點項目簽約上海浦東
上海迪士尼樂園明起重新開放
監管首次提出延長地產貸款集中度管理政策過渡期安排
德國汽車零件廠商博世在滬啟用新研發中心
人行８０億逆回購利率持平，淨回籠１２４０億元
金融１６條支持，連平稱首套房貸利率有望降至４％
中證監制定上市公司提質三年行動方案
李克強稱適時適度運用降準等工具，加大支持民企發債
雲南中煙董事長夜禮斌涉嚴重違紀違法主動投案受查
機構料明年中國電動車海外銷量大幅提升
商務部表示支持跨國公司在華投資製造業
上海「十四五」將期間加快提升國際海事司法影響力
廣東電價新政表示首提一次能源價格傳導機制、浮動費用
盒馬物聯網公司註冊資本增至２０００萬美元
上海對光伏建築一體化項目給予每度電０﹒３元獎勵
工行向碧桂園等１２房企提供意向融資總額６５５０億
據報建行與８房企簽合作協議，包括中交建及首開股份
銀保監表示六大行對遇困房企存量開發貸給予展期等安排；
股份制銀行對民營房企業一視同仁，避免抽貸；部分民營房
企獲開保函置換預售資金；首十月地產開發貸２﹒６萬億樓
按４﹒８萬億
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《寶島快訊》
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台股升１﹒２％，鴻海就鄭州廠招募「技術失誤」道歉
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《國際要聞》
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馬來西亞史上最激烈大選塵埃落定，安華出任新總理
南韓貨車司機發起年內第２次全國大罷工，欲封鎖港口
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《外圍經濟》
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ＦＴＸ崩潰或影響其他加密貨幣交易所；ＦＴＸ前任ＣＥＯ會按計劃參與紐約時報峰會
世界旅遊組織表示國際旅遊業年底能恢復至疫前６５％
亞馬遜計劃每年投資１０億美元拍攝電影
分析認為瑞士信貸的基礎變得搖搖欲墜
加息痛楚彌漫美國，失業預期指標逾１０年來最差
南韓央行加息２５基點，下調明年ＧＤＰ增長預期
微軟為愛爾蘭數據中心購買大量清潔能源
德國２及１０年期國債孳息率曲線出現最大倒掛
感恩節期間使用美國機場人數增
新西蘭儲備銀行行長表示貨幣政策現在處於緊縮狀態
會議紀要顯示鴿派抬頭，聯儲局明年政策轉向機會上升
老虎環球管理將私募基金價值削減近２５％
英倫銀行首席經濟師表示需要進一步加息來應對通脹
市場料聯儲加息態度軟化，加密貨幣高走
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《大國博弈》
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德國經濟部長稱必須謹慎地與中國進行貿易
美國再延長中國防疫醫療產品３０１關稅豁免期９０天
商務部表示推動中美經貿合作早日重回健康穩定發展軌道
外交部表示推中美人文交流十分重要，鼓勵兩國人員交往
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《其他消息》
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美術家協會主席林天行有意參選人大，未收到足夠提名
梁美芬稱《港區國安法》案不宜有外籍律師參與
黎智英等２人涉欺詐罪成，判刑擇日處理待另案完結
港府表示與秘魯的自由貿易協定展開為期一個月公眾諮詢
盧寵茂稱將按優勢互補、互利共處原則，推動跨境醫療合作
議員認同巴士營辦商經營困難，倡延長燃油補貼善用豁免隧道費基金
金管局回應對沖基金名宿評論：既不需要也無意改變港元聯匯制度
涉披露西灣河開槍警資料，黃之鋒等被控民事藐視法庭
南丫海難３死者家屬入稟求重開死因庭，法官駁回申請
黎智英涉欺詐科技園罪成，押後至１２﹒１０判刑
「一帶一路」專員鄭偉源下月調任駐京辦主任
市建局表示皇后大道西╱賢居里項目共收７份標書
深股通額度全日用２億元，外資連續兩日?流入；滬股通額度全日用３２億元，外資淨流入１２
億元
外媒表示「互換通」可能無法明年１月啟動
澳官表示新賭牌１０年成澳門轉捩點，６博企境外僱員疫情以來減半
教育局第二輪《基本法及香港國安法》測試１月舉行，明起接受報名
經絡表示一個月拆息升穿４厘，料港銀下月加Ｐ四分一厘
首次公布的公屋綜合輪候時間與一般公屋同為５﹒６年
創興銀行與九巴達成８億元可持續發展表現掛勾貸款協議
對沖基金大亨Ａｃｋｍａｎ沽空港元，稱聯繫匯率制度已無意義
對沖基金大鱷：持大量港元空頭頭寸，聯繫匯率脫鈎只是時間問題
的士業界指受通脹及燃料成本上升影響，擬申請落旗加價６元
美聯夥富融推先租後付貸款計劃，明年租金料升５％
工聯會調查指四成受訪者對就業前景悲觀，逾三成半人需借貸度日
調查指高管離職潮遠未結束，港ＣＥＯ感ＥＳＧ最困擾
今年有香港境外母公司的駐港公司數目為８９７８間
大新一年期港元定存息加至４﹒９厘，工銀４﹒６５厘
ＡＷＳ夥科技園公司推初創培育項目Ｉｄｅａ Ｌａｕｎｃｈｅｒ
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《新冠肺炎》
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本港新增９２１９宗確診，再多１３名患者離世
張竹君稱本港過去一周日均錄確診按周增２４％
李夏茵稱二價疫苗未來數天抵港，冀１２月初投入服務
日媒表示岸田晤習近平期間，曾代日商界籲放寬防疫措施；日首相籲放寬防疫，中方表示持續優
化措施保障人員往來
上海昨新增６７例新冠陽性病例，１８地升高風險
人民日報表示盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭
傳北京站閉站，官方表示夜間無列車到站，為臨時措施
內地３萬陽性創疫情新高，多地限制外來人進公共場所
全國新增本土陽性破３萬宗，北京多１例死亡病例
北京增１６４８例本土陽性，３２８例社會面篩查發現
孔繁毅稱新冠降低免疫力，或會激活疱疹病毒包括生蛇
據報安徽、廣東下調核酸檢測價格
文體旅遊局政助招文亮確診，楊潤雄快測陰性
聯防聯控專家表示堅持二十條優化措施，不動搖不走樣
何栢良倡完成疫苗接種學生上學前不用快測，減少耗用
新華社表示長新冠影響被低估，疫情威脅尚未結束
商務部表示支持疫情較重地區做好生活必需品市場保供
政府表示確診入院及死亡個案全線升，防疫措施維持不變
新界東醫院聯網代理行政總監冼藝泉確診
野村料內地逾４０００萬人受封控影響，經濟負面影響加深
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加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇