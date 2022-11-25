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即市新聞

25/11/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股若再升，靠甚麼？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
向好和向淡。雖然昨天（２４日）港股大市報升收場，好友看似仍有憂慮，不敢大舉再攻。
（３）－４浪調整已經完結，只不過是一種假設。我們明白於新升浪的初期，升勢不易暢順，因
投資者的應市信心尚未回復。下周二（２８日）為１１月份期貨、期權到期日，若今天（２５日
）好友大戶不入市搶攻，令淡友於周末前知難而退，下周初將處於不利的地位，因淡友會放膽於
最後一刻反攻，推低最後結算價。
　　從近日港股的表現來看，美股續升已經不能為港股帶來很大的向好刺激；因此，本周末前後
港股如欲揚升，動力將來自與內地政策、內地股市或本港經濟有關的因素，以後者的機會最小。
最後，雖然自本月１日起的升浪已經停頓了一段時間，好友總算一直控制了局勢；只要調整幅度
不顯著擴大，後市稍後往上突破是可預期的。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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