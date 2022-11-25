《窩輪匯智－陳恩因》引伸波幅急回，如何使用輪證入場？

《窩輪匯智》上周提到科技股業績前後的輪證部署，投資者宜提防績後引伸波幅回落的風險

。本周港股回落至近１７０００點，波幅收窄成交減少，反映後市波動性預期的恆指波幅指數更

由上周五（１８日）的３５點子進一步向下，低見３０點子樓下，為今年１０月以來最低。

展望下周港股為期指結算，投資者如認為後市牛皮過後將走出較明確的方向，無論是急升或

是急挫，只要其波動性有所增加，都有機會利好輪證價格表現。

在波幅回調的市況中，不少投資者會留意到，手持的相關資產雖然走對了方向，輪證的表現

或多或少都出現偏差。的確，在引伸波幅下跌的環境下，對一些年期已變短的產品，影響相對較

大。相反，一如上周所講，投資者可考慮沽出短身證，轉倉至較長身證，去減低引伸波幅下跌所

受的影響。對於未有部署，欲以窩輪作工具的投資者，如認為現時引伸回落至低位時，或許可視

作低位入場的機會。

其實引伸波幅回落亦帶來機遇，其他因素不變下，輪價會相對較便宜，帶來更高的實際槓桿

。以市場上的個別恆指窩輪為例，約一成價外（行使價約１９７００點）、明年３月到期認購證

，實際槓桿現時有超過１１倍。認沽證方面，個別明年４月到期的例子來說，同樣一成價外，實

際槓桿有７倍。

個股方面，論低引伸波幅之選，不妨留意中移動（００９４１），以明年４月到期約７％價

外（行使價約５５元）認購證為例，引伸波幅低見２０點子左右，實際槓桿有１２倍之高。至於

其他如ＡＴＭ等產品眾多的個股，投資者更可貨比三家，比較發行人在同類型條款產品中的引伸

波幅定價，取較低者入場，方為精明的投資者。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯

席總監 陳恩因》



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