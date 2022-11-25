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25/11/2022 13:00

《神州縱橫－凌昆》經濟續軟樓市續跌

　　《神州縱橫》中國１０月數據顯示經濟復常一如７月再度轉弱，除內需持續不振外，連外需
也持續數月弱化，出口升幅續降（按美元計還有輕微下跌），情況令人關注。
　
＊一牛二鵝三座大山＊
　
　　除出口不景氣是預計中的「灰犀牛」外，還出現了至少兩隻「黑天鵝」，乃來自內部新的不
利因素：（一）疫情大反彈，多城告急封閉，對經濟打擊相信比上半年的一波更大。時間也可能
更長。（二）債市崩盤。繼上半年民間借貸收縮後，最近又出現債券拋售及相關基金贖回潮，顯
示避險退市心態更甚。何況這是在評論界多預期當局會進一步寬鬆（如減息）的情況下出現，事
態更為嚴重。一牛二鵝合成的新三座大山，將令本已疲弱的復常走勢更差，四季度增長未必能平
三季度，全年增長只能希望保三。尤其值得注意者是即使近月當局不斷出台刺激經濟措施，卻仍
未能解困或對沖不利影響，凸顯了相關措施未能對症下藥的盲目性。筆者就此早已多次預告，在
此不再重複，而現實亦確認了預告的準確性。有內地學者警告中國增長不能太慢，最好保持在
５％之上，這是誰都明白的道理，問題在於如何振興經濟。當局的「應出盡出」策略顯已黔驢技
窮，可惜卻未能依循筆者建議轉向。且應出盡出將帶來惡果，一是濫發貨幣二是淘空財政。近月
Ｍ２增長約１２％，實際需要只為６％至８％，大水漫灌下超發嚴重，令經濟槓桿率不斷攀升，
單是信貸餘額已超ＧＤＰ三倍。財政今年減退稅費開支將達４萬億元，而近年只約２萬億元。下
任政府將要繼承重債缺財格局，制肘自多。
　
＊樓市不能不調＊
　
　　經濟不景主因之一是房地產的深度及持續調整，當局救市措施則效果不大。最近又再推１６
條，放寬了融資限制，但一些評論已指出供給側的刺激解決不了需求側的超弱，而施壓銀行救助
房企又將增加壞帳，讓風險轉給金融體系。更根本的問題是當局的策略思維不當：（一）不能寄
望於穩樓市或軟著陸。樓市累積泡沫太深必須調整，但如何調整由市場決定。當局抗拒調整只會
讓問題深化，和把風險轉到金融體系及財政上，最終令泡沫爆破的衝擊更大。（二）除反調整令
問題拖延，又未有部署足夠應變方案。長痛不如短痛，怕痛阻調整只會令前功盡廢，令樓市政策
陷入時放時收的惡性循環。過去如是今次亦如是，一見調整痛苦便開倒車，結果是樓市泡沫成了
老大難問題。關鍵在於調整時要部署對沖手段，一是增加其他投資以替補地產投資。二是做好
Ｄａｍａｇｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ，即管控金融風險及保護小業主，特別是初次買樓的年輕買家。
可惜上述兩項當局都未有做好，也正因此令經濟表現受累不輕。《資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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