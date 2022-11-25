《神州縱橫－凌昆》經濟續軟樓市續跌

《神州縱橫》中國１０月數據顯示經濟復常一如７月再度轉弱，除內需持續不振外，連外需

也持續數月弱化，出口升幅續降（按美元計還有輕微下跌），情況令人關注。



＊一牛二鵝三座大山＊



除出口不景氣是預計中的「灰犀牛」外，還出現了至少兩隻「黑天鵝」，乃來自內部新的不

利因素：（一）疫情大反彈，多城告急封閉，對經濟打擊相信比上半年的一波更大。時間也可能

更長。（二）債市崩盤。繼上半年民間借貸收縮後，最近又出現債券拋售及相關基金贖回潮，顯

示避險退市心態更甚。何況這是在評論界多預期當局會進一步寬鬆（如減息）的情況下出現，事

態更為嚴重。一牛二鵝合成的新三座大山，將令本已疲弱的復常走勢更差，四季度增長未必能平

三季度，全年增長只能希望保三。尤其值得注意者是即使近月當局不斷出台刺激經濟措施，卻仍

未能解困或對沖不利影響，凸顯了相關措施未能對症下藥的盲目性。筆者就此早已多次預告，在

此不再重複，而現實亦確認了預告的準確性。有內地學者警告中國增長不能太慢，最好保持在

５％之上，這是誰都明白的道理，問題在於如何振興經濟。當局的「應出盡出」策略顯已黔驢技

窮，可惜卻未能依循筆者建議轉向。且應出盡出將帶來惡果，一是濫發貨幣二是淘空財政。近月

Ｍ２增長約１２％，實際需要只為６％至８％，大水漫灌下超發嚴重，令經濟槓桿率不斷攀升，

單是信貸餘額已超ＧＤＰ三倍。財政今年減退稅費開支將達４萬億元，而近年只約２萬億元。下

任政府將要繼承重債缺財格局，制肘自多。



＊樓市不能不調＊



經濟不景主因之一是房地產的深度及持續調整，當局救市措施則效果不大。最近又再推１６

條，放寬了融資限制，但一些評論已指出供給側的刺激解決不了需求側的超弱，而施壓銀行救助

房企又將增加壞帳，讓風險轉給金融體系。更根本的問題是當局的策略思維不當：（一）不能寄

望於穩樓市或軟著陸。樓市累積泡沫太深必須調整，但如何調整由市場決定。當局抗拒調整只會

讓問題深化，和把風險轉到金融體系及財政上，最終令泡沫爆破的衝擊更大。（二）除反調整令

問題拖延，又未有部署足夠應變方案。長痛不如短痛，怕痛阻調整只會令前功盡廢，令樓市政策

陷入時放時收的惡性循環。過去如是今次亦如是，一見調整痛苦便開倒車，結果是樓市泡沫成了

老大難問題。關鍵在於調整時要部署對沖手段，一是增加其他投資以替補地產投資。二是做好

Ｄａｍａｇｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ，即管控金融風險及保護小業主，特別是初次買樓的年輕買家。

可惜上述兩項當局都未有做好，也正因此令經濟表現受累不輕。《資深評論員 凌昆》



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