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25/11/2022 17:50

【人行降準】下月５日全面降準０﹒２５個百分點，釋放約五千億元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》人行宣布，１２月５日下調金融機構存款準備金率０﹒２５個
百分點（不含已執行５％存準率的金融機構）。本次降準後，金融機構加權平均存準率為
７﹒８％，共計釋放長期資金約５０００億元（人民幣．下同）。
　　人行有關負責人在答記者問時表示，此次降準的目的一是保持流動性合理充裕，保持貨幣信
貸總量合理增長，落實穩經濟一攬子政策措施，加大對實體經濟的支持力度，支持經濟質的有效
提升和量的合理增長。二是優化金融機構資金結構，增加金融機構長期穩定資金來源，增強金融
機構資金配置能力，支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業。三是此次降準降低金融機構資金成
本每年約５６億元，通過金融機構傳導可促進降低實體經濟綜合融資成本。
　
＊降準幅度符合市場預期＊
　
　　市場早前大都預計，人行降準０﹒２５－０﹒５個百分點，釋放資金５０００億－
１００００億元，但不排除會部分置換於１２月１６日到期的５０００億元中期借貸便利
（ＭＬＦ）。人行上一次全面降準是在今年４月宣布，４月２５日下調金融機構存款準備金率
０﹒２５個百分點，降準後，金融機構加權平均存準率為８﹒１％，釋出長期資金５３００億元
。（ｃａ）

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