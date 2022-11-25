《股海恒言－葉澤恒》港股受惠於多個利好因素，前景可期

《股海恒言》回顧今年下半年，恒生指數自６月底前的高位２２４４９點，跌至１０月底的

低位１４５９７點，下跌了超過７８００點。隨著內地逐步放寬防控措施，以及推出支持穩定內

地房地產的措施後，港股踏入１１月起便出現了明顯反彈。本月前兩周，恒生指數已經重上至

１８０００點水平，而成交金額亦明顯增加，平均每日成交金額升至１４００億元，部分日期的

單日成交金額更超過２０００億元。展望後市，港股有望受惠於多個利好因素，前景可期。



＊有利港股的因素＊



１﹒ 內地放寬防疫措施料可支持經濟回暖

中國國家衛健委於１１月１１日宣布放寬入境防疫的要求，由「７＋３」調整至「５＋３」

，即５日集中隔離及３日家居隔離，以及取消航班熔斷機制。相信若每日確診人數能夠保持在某

一個較低水平，後續有望逐步放寬防控措施；而防疫措施若持續放寬，將有利內地經濟，特別是

消費、旅遊、航空及餐飲業方面的復甦。加上基數效應，將有利內地明年經濟增長表現。



２﹒ 內地加大力度支持樓市

內地樓市經過近期的調整後，據報多個內地金融監管部門下發最新通知，要求在多方面支持

房地產行業，包括鼓勵金融機構延長對房地產貸款的借貸期或調整還款安排等。同時，中國銀保

監等部門聯合印發《關於商業銀行出具保函置換預售監管資金有關工作的通知》，允許商業銀行

按市場化、法治化原則，與優質房地產企業開展保函置換預售監管資金業務。在政策支持下，預

料內地樓市可望逐步回穩，從而對銀行業和保險業的貸款帶來保障，並帶動對家電、建築材料的

需求，利好多個行業發展。



３﹒ 料人民幣回升將有利港股表現

根據過去十年的追蹤資料顯示，通常當人民幣偏好之時，都有利港股的表現。這是因為不少

內地企業均以人民幣作為記賬的貨幣，但港股是以港幣計價。若人民幣匯價上升，將提升以港幣

計價的業績，從而有利港股表現。同時，若人民幣升值，將令南下資金對港股的購買力增加。至

於國際形勢方面，中美領導人近期在Ｇ２０峰會上見面，對兩國關係帶來積極訊號，亦對人民幣

匯價產生正面影響。



４﹒ 料美元有機會反覆回調

近期多間美國大型企業開始出現裁員潮，預料當地勞動市場緊張的情況將會緩和，令工資及

物價升幅放緩。在經濟增長放緩及通脹升勢減慢下，美國聯儲局加息的步伐或亦將趨向放緩。市

場目前估計，局方１２月將加息５０點子，而明年上半年雖然仍可能再加息２至３次，但每次息

率只會上升２５點子。反映中長期利率走勢的美國十年期債息，更由１０月中的４﹒３厘以上，

逐步回落至近期約３﹒８厘。因此，預料早前強勢的美匯指數目前已開始逐步調整，並有機會回

落至２００天線的１０３水平。在美元回調下，或將有利股票市場表現，而港股亦會受惠。



＊總結＊



受惠於內地經濟的利好政策，加上美元回調及人民幣匯價上升，更多長遠有利港股後市的因

素正逐步浮現。若市場短期出現微調，可能是另一入市的較好時機。

《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有任何行業的相關股份



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