  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/11/2022 09:21

《一周攻略－周進略》消息面未見突破，年底前波幅收窄

　　《一周攻略》上周美股在濃厚的感恩節節日氣氛下，交投相對淡靜，消息面亦未有特別重大
突破，大致上維持過去幾周的傾向，投資者對於１１月，應算是滿意，畢竟美聯儲連番作出努力
，多方期望管理，對１２月議息若只加半厘而非四分三厘，亦無甚意外，不會有太出人意表的舉
動，自然不會有太令人難過的反應。
　
＊人為走火警，未出大亂子＊
　
　　無論如何，整體金融市場在過去幾個月，經歷了人為的一次走火警，主要來自央行打擊通脹
預期，被逼出手加息連連，退市縮表則本來早就應該要做，如今當然亦要配合，應酬應酬。
　　在這次走火警中，風險資產價格回落，在所難免，畢竟資金成本上升，對於各式各樣的資產
價格，一樣是有負面影響的，只在於多或少的分別。幸好，一切運作如是，沒有出現很大的亂子

　
＊從提速到放慢，加息步伐漸變＊
　
　　比較值得一提的，其實是英國的經濟金融危機，可謂整件事的轉捩點。由於全球急於提速加
息，英國本身通脹亦是明顯的高，不加不行，加又不是，真有點兩面不是人的意味。此之所以，
在貨幣政策和財政政策的基本矛盾下，英國領導班子換人，在所難免，亦為之後撥亂反正，提供
了明顯的下台階。
　　更重要的是，打從英國一役起，不少地方反思，勉強跟隨美聯儲的步調，其實不是辦法，所
以人人乘機減慢而不是提速加息，美聯儲亦無可奈何。最終，在美國通脹本身數據有所改善下，
因利成便，因勢利導，自然美聯儲也一併要改變提速之舉。這一點，他日大家研究今次危機時，
必然是重要一個時機。
　
＊留意粉飾窗櫥，短線先行獲利＊
　
　　尚有的一點可以提出的，便是近期加密資產的危機，這一點也為傳統資產的優勢，確立了界
線，以往大家以為，只要有加密資產的本質改變，便可以不用依賴傳統資產以至傳統央行的角色
，然而，今次事件顯現，一切並非如此。
　　觀乎短期大家陸續習慣幾個月的大方向和幾星期的小波動，由目前直到１２月底為止，相信
市場波動將收窄，但同時存在一些粉飾窗櫥的效果，可以值得憧憬，只不過大勢而言，通脹仍需
整頓，加息退市縮表未完，資金緊張，資產價格的上升空間有限，大家把握機會，可以短線先行
獲利的，未必真的愈等愈值得等。港股美股一樣。《經濟通通訊社特約分析師　周進略》
（本欄逢周一刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話28/11/2022
【虛幣世界】感恩節期間狗狗幣飆升，主流加密貨幣企穩
人氣文章財經熱話25/11/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》大家樂下周派中期業績　技術走勢不俗小注炒一轉
人氣文章中國故事25/11/2022
《神州經脈》降準呼之欲出　個人養老金制啟動　疫情累滬指僅微升
人氣文章財經熱話25/11/2022
獲內銀打救兼憧憬降準　內房升勢持續水泥股跟升　可跟炒一轉？
人氣文章財經熱話25/11/2022
《下周部署》阿里健康中期業績出爐 美國就業報告預示利率走向
人氣文章中國故事25/11/2022
《京城近觀》被封控的日子
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金