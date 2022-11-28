《一周攻略－周進略》消息面未見突破，年底前波幅收窄

《一周攻略》上周美股在濃厚的感恩節節日氣氛下，交投相對淡靜，消息面亦未有特別重大

突破，大致上維持過去幾周的傾向，投資者對於１１月，應算是滿意，畢竟美聯儲連番作出努力

，多方期望管理，對１２月議息若只加半厘而非四分三厘，亦無甚意外，不會有太出人意表的舉

動，自然不會有太令人難過的反應。



＊人為走火警，未出大亂子＊



無論如何，整體金融市場在過去幾個月，經歷了人為的一次走火警，主要來自央行打擊通脹

預期，被逼出手加息連連，退市縮表則本來早就應該要做，如今當然亦要配合，應酬應酬。

在這次走火警中，風險資產價格回落，在所難免，畢竟資金成本上升，對於各式各樣的資產

價格，一樣是有負面影響的，只在於多或少的分別。幸好，一切運作如是，沒有出現很大的亂子

。



＊從提速到放慢，加息步伐漸變＊



比較值得一提的，其實是英國的經濟金融危機，可謂整件事的轉捩點。由於全球急於提速加

息，英國本身通脹亦是明顯的高，不加不行，加又不是，真有點兩面不是人的意味。此之所以，

在貨幣政策和財政政策的基本矛盾下，英國領導班子換人，在所難免，亦為之後撥亂反正，提供

了明顯的下台階。

更重要的是，打從英國一役起，不少地方反思，勉強跟隨美聯儲的步調，其實不是辦法，所

以人人乘機減慢而不是提速加息，美聯儲亦無可奈何。最終，在美國通脹本身數據有所改善下，

因利成便，因勢利導，自然美聯儲也一併要改變提速之舉。這一點，他日大家研究今次危機時，

必然是重要一個時機。



＊留意粉飾窗櫥，短線先行獲利＊



尚有的一點可以提出的，便是近期加密資產的危機，這一點也為傳統資產的優勢，確立了界

線，以往大家以為，只要有加密資產的本質改變，便可以不用依賴傳統資產以至傳統央行的角色

，然而，今次事件顯現，一切並非如此。

觀乎短期大家陸續習慣幾個月的大方向和幾星期的小波動，由目前直到１２月底為止，相信

市場波動將收窄，但同時存在一些粉飾窗櫥的效果，可以值得憧憬，只不過大勢而言，通脹仍需

整頓，加息退市縮表未完，資金緊張，資產價格的上升空間有限，大家把握機會，可以短線先行

獲利的，未必真的愈等愈值得等。港股美股一樣。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

（本欄逢周一刊出）



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