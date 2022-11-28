《專家之言－葉尚志》人行決定降準，內房內銀同步上

《專家之言》１１月２５日，港股未能擺脫短期震動整固的行情，恒指連升兩日後回跌了有

接近９０點，仍受制於１０日線１７８０９點，但是在守穩１７１５０點短期支持位的情況下，

對後市可以維持正面態度看法。目前，恒指的２０日線與５０日線正交匯於１７０００點水平，

可以發出新一輪的中短線「黃金交叉」訊號。因此，我們也可以對此稍為修正一下，恒指的中短

線支持區可以定在１７０００至１７１５０點之間，而同樣的，守穩１７０００至１７１５０點

的中短線支持區，１８５００點╱１９４００點依然可以是接下來的參考目標。收盤後，人行宣

布在下月５日調低金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點，相信消息對市場可以構成正面推動

。事實上，在港股於１０月３１日在１４５９７點階段性見底後，在有底的情況下，可以看到的

是市場對於一些消息會偏向於正面來解讀，而美聯儲加息步伐有望放緩以及內地防疫控制有望逐

步開放，相信依然是後續推動港股的主要潛在因素。



＊騰訊遭大股東減持影響氣氛，農行工行中行或現突破＊



港股繼續震動整理的行情，在盤中曾一度下跌２４９點低見１７４１２點，仍守周二（２２

日）盤中低位１７２８７點之上，而騰訊（００７００）再次被南非大股東減持的消息，對市場

氣氛構成了一些影響，騰訊股價下跌２﹒６３％，其他有被大股東減持風險的相關股如比亞迪股

份（０１２１１）、美團－Ｗ（０３６９０）和阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８），分別跌

２﹒８２％、１﹒６５％和２﹒１６％。指數股的普漲狀態未能即時延續，其中，內房股表現依

然最是突出，碧桂園（０２００７）再漲了有９﹒５４％，是恒指成分股最大漲幅榜的第一名。

而在降準的消息推動下，內銀股亦見進一步走強，農行（０１２８８）漲了２％、工行

（０１３９８）漲了１﹒３１％、中行（０３９８８）漲了１﹒４８％，都創出了接近３個月來

的新高，都有出現新一波突破的傾向。

恒指收盤報１７５７４點，下跌８７點或０﹒４９％。國指收盤報５９７１點，下跌２１點

或０﹒３５％。恒生科指收盤報３５００點，下跌８３點或２﹒３％。另外，港股主板成交量有

９４７億多元，而沽空金額有１１９﹒２億元，沽空比例進一步下降至１２﹒５８％的新低。至

於升跌股數比例是７４１：７７８，日內漲幅超過１２％的股票有４５隻，而日內跌幅超過

１０％的股票有３３隻。港股通連續第３日淨流出後，在周五（２５日）轉為錄得有２３億多元

的淨流入金額。《第一上海首席策略師 葉尚志》



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