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28/11/2022 19:02

【國安立法】李家超：就黎智英聘英御狀案向人大提請釋法

　　《經濟通通訊社２８日專訊》壹傳媒創辦人黎智英國安法案件，律政司反對黎智英聘請英國
御用大律師Ｔｉｍ　Ｏｗｅｎ抗辯，向終審法院提出上訴許可申請遭駁回。行政長官李家超表示
，將向中央提交報告時提及此案，並提請人大常委會就此案作出釋法建議。
　　李家超表示，昨日收到中央人民政府按國安法１１條的函件，就國安法實施以來就特區履行
相關職責向中央提交報告，他就此舉行會議。他以行政長官、國安委主席發出聲明，特區政府有
維護國家安全的責任，在維護國安、主權和發展利益的立場上，特區立場清晰、堅定不移。
他指，會梳理相關情況，並向中央提交報告，並會講解黎智英案，及就此案提請人大常委會為國
安法釋法。
　　至於被告選擇律師的權利，李家超表示，是在香港有執業資格的合資格律師，而非沒有在港
執業資格的海外律師。對於律政司在終審法院上訴時提出新觀點，李家超說，律師司已作出最大
努力，亦已充份提出理據，對於法庭的決定他是尊重的，他認為今次事情影響深遠，因此要作出
釐清。至於保密規定，李家超指沒有辦法排除風險，因此要提出。
　　至於海外法官，李家超表示，法官有資格審查及推薦，審理國安法的法官有指定法官制度，
因此與今次事件不能混為一談。（ｂｉ）

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