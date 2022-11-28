旭輝控股（００８８４）：債權人提清盤呈請，惟經討論後同意撤回

《經濟通通訊社２８日專訊》旭輝控股（００８８４）公布，公司於上周五（２５日）日收

到一份由某債權人於當日向香港高等法院根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第３２７條就公

司一份貸款協議對公司遞交的清盤呈請。但經過討論，提出該呈請的債權人同意無條件撤回該呈

請，並將採取適當的措施以盡快撤回該呈請。公司預計，該呈請被正式撤回需時一至兩周。

集團指，自收悉該呈請後，公司立刻與提出該呈請的債權人溝通，並解釋公司已取得進展及

採取了多項措施以就其境外債務融資問題尋求全面解決方案，其中包括但不限於已成立協調委員

會，以促進與境外貸款銀行就相關境外銀行融資進行討論並與其選用的法律及財務顧問接洽；與

若干債券持有人及其選用的財務及法律顧問協調，以組成債券持有人小組，並協商適當的費用補

償安排，以便其可獲得法律和財務意見；及委任獨立財務顧問，包括但不限於為所有債權人的利

益撰寫業務評估報告。

公司重申其公平公正地對待所有債權人的意願，並敬請所有持份者知悉，公司沒有向提出該

呈請的債權人支付對價且未就也不會就該等融資安排提供任何特殊優待，以換取其同意撤回該呈

請。（ａｃ）

