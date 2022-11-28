《海納智見－荀玉根》Ａ股市場的「世界盃效應」是否存在？

《海納智見》隨著近日卡塔爾世界盃拉開帷幕，Ａ股市場的「世界盃效應」再次被投資者關

注。「世界盃效應」是指世界盃期間股市呈現跌多漲少的情況。本文將回顧歷次世界盃期間的Ａ

股表現並作深入探討。



回顧１９９４－２０１８年七屆世界盃期間，上證指數有兩次上漲、五次下跌，其中兩次跌

幅小於１％。具體來看，在９４年世界盃（６╱１７－７╱１７）市場處於熊市階段，上證指數

大幅下跌１８﹒３％；０６年世界盃（６╱９－７╱９）正值大牛市中，上證指數上漲８﹒７％

；其餘五屆Ａ股均處震盪市中，上證綜指漲跌幅均值為０﹒５％、中值為－０﹒７％。由此可見

，世界盃與股市漲跌並沒有直接的關聯性，主要還是受到市場環境影響。



從行業和概念指數看，均沒有明顯的規律特徵。鑒於數據的可得性，我們考察了０２年以來

指數在世界盃期間的區間漲跌幅，可以發現世界杯並非表現較好行業的行情催化劑，例如０２屆

世界盃大金融板塊主要受益於股市政策，０２年２月全國金融工作會議提出推進國有商業銀行改

革，並強調證券市場在經濟發展中的重要作用；１４年軍工、機械設備行業在「一帶一路」重大

戰略利好下漲幅居前。概念指數方面，０２年以來五屆世界盃期間與體育相關的概念指數跑贏上

證綜指的次數較少，文化傳媒指數相對上證綜指的超額收益均值為－２﹒９個百分點。



既然股市表現與世界盃並不存在直接的因果關係，那麼為何投資者會形成世界盃期間股市多

下跌的固有印象，我們認為這主要源於股市的季節效應。往年曆屆世界盃均在５至７月舉辦，而

５至１０月是中國的政策空窗期和基本面驗證期，市場整體情緒較為平淡，因此Ａ股市場長期存

在 「Ｓｅｌｌ ｉｎ Ｍａｙ」效應。我們用９０年Ａ股成立至今上證綜指月漲跌幅中值衡量

市場的月度表現情況，發現５╱６╱７月上證綜指漲跌幅中值為０﹒５％╱０﹒３％╱－

０﹒８％，因此過去幾屆世界盃處在市場表現較弱的時間段內。



除了多年來市場較為關注的「世界盃效應」，本屆世界盃還有一個有趣的現象：儘管中國隊

未能到場，但中國製造元素盡顯，涉及新能源、數字化、輕工製造等多方面，以新能源為例，中

國在光伏、新能源汽車領域引領全世界目光，由中企承建的卡塔爾阿爾卡薩８００兆瓦光伏電站

大幅提升可再生能源在卡塔爾能源中的比重，幫助卡塔爾兌現舉辦「綠色世界盃」承諾，國內企

業向卡塔爾世界杯提供約１５００台服務用車，其中包括８８８台純電動客車，佔世界盃運營車

輛總數的３０％以上。中國製造或成為本屆市場的關注點。



風險提示：歷史表現不代表未來。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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