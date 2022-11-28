《缸邊隨筆－石鏡泉》Ｉ　Ｓｅｅ　Ｗｈａｔ　Ｕ　Ｓｅｅ

《缸邊隨筆》上周四（２４日）美儲局公布其１１月議息會議紀要，基本如下：



１﹒ 美儲局首度暗示衰退機率達五成，是３月息升以來首次。



２﹒ 絕大多數與會者認為應放慢加息步伐。



３﹒ 幾乎「明示」１２月只應加５０點子息。



４﹒ 有認為最終利率水平將高於先前預期，因為就業市場仍緊，通脹壓力仍在。



５﹒ 持這個觀點的出席者人數是Ｖａｒｉｏｕｓ，這是美儲局鮮有用上的詞，以前只用

Ｓｅｖｅｒａｌ、ａ ｆｅｗ、ｍａｊｏｒｉｔｙ等詞。用Ｖａｒｉｏｕｓ，就是模糊「認為最

終利率水平將高於先前預期」的支持者有多少人。因此這個Ｖａｒｉｏｕｓ是等於無乜人，連ａ

ｆｅｗ也不到，故可看成這隻息鷹已折翼。



６﹒ 總括言，上周四的美儲局議息會紀要，對未來的美息前景會是：



Ａ﹒ 短期至１２月議息會，會因１１月的美儲局議息會紀要，而息軟；



Ｂ﹒ 至明年３月美息可能會鷹一下；



Ｃ﹒ 明年中至下半年，美息會因衰退而長長長期地軟。



上一段的Ｂ謂今年１２月至明年３月，美息可能會鷹一下，原因何在？有四個，要用上甲、

乙、丙、丁來分述，免與上文的１、２、３、４……混淆。



（甲）要看１２月１日公布的ＰＣＥ，美國個人消費開支。



美儲局看通脹的指標不是看ＣＰＩ，而是ＰＣＥ。所以投資者為ＣＰＩ回下而歡呼，可以是

拍錯掌。



ＰＣＥ也是量度通脹的指標，ＣＰＩ是個人消費指標，ＰＣＥ是個人加社會消費指標，故

ＰＣＥ是較廣泛地反映美國整國的通脹。哪個能更說話，不用說了。



ＣＰＩ是由美勞工部統計，這個官方部門是有搬龍門（不可以說是造數據）的習慣。今年

１０月，美勞工部就是將美國個人消費的醫療環節調低了逾６％，美國醫療費用是年年增的。但

就剛在中期選舉前夕，美國醫療費用就話低了逾６％，總使人有為拜登、民主黨貼金拉票之嫌，

就是因為這個醫療費低了逾６％，才使到１１月公布的ＣＰＩ低見７﹒７％，跌至２０２１年７

月前水平。



ＰＣＥ是由美國經濟分析局（ＢＥＡ）統計，他沒有搬龍門的習慣。ＰＣＥ在近月也是見回

下的，但如１２月１日公布的數據，沒有如ＣＰＩ那樣跌那麼多的話，即是１０月美國通脹雖跌

但不是大跌，那樣對１２月１５日的美儲局議息會，是否會鷹一下的刺激呢？



從ＰＣＥ的走勢可見，２０２１年７月是美國通脹起始升前。如美ＣＰＩ回至２０２１年７

月水平，咁ＰＣＥ，是否也應回到２０２１年７月的４﹒２％。如不能回到４﹒２％，即美儲局

應對１０月ＣＰＩ之跌，信幾多？



（乙）３個月與１８個月利率曲線倒掛



利率曲線倒掛即是長期息低於短期息，傳統上，這是經濟衰退之兆，市場一般以３個月與

１０年債息，或２年與１０年債息的倒掛來說事。但今年３月鮑威爾被市場成日講的「２年和

１０年債息倒掛，衰退嘞，衰退嘞」煩，於是鮑威爾就於３月時在一個場合中表示：



「美聯儲的工作人員對觀察短期美債，前１８個月的收益率曲線頗有研究，確實可以

１００％解釋收益率曲線的威力。這是有道理的，因為如果它倒掛，就意味著美聯儲要降息，意

味著，經濟疲軟。」



今年７月有評論認為７月美儲局宣布加息前，鮑威爾曾強調，作為經濟衰退指標的３個月期

和１８個月期的國債收益率曲線正在發出警告訊號，大幅加息預期應要減弱。不過今年７月公布

６月ＣＰＩ是９﹒１％時，美儲局仍鷹鷹鷹，市場亦附和鷹鷹鷹，是因為鮑威爾忘記了３個月與

１８個月債息的倒掛意義？市場亦忘記了鮑威爾今年３月時談３個月和１８個月債息倒掛，美儲

局就要降息之說。



今時筆者提出Ｉ Ｓｅｅ美儲局是Ｓｅｅ ３個月和１８個月債息，所以如１２月至明年３

月中，它倆是倒掛了，大家就明美儲局必要做乜：降息！！



今年１１月１日周二盤中３個月和１８個月的美國國債息差一度收窄至不足０﹒２％，幾近

倒掛，這息差是遠低於今年４月時的２﹒７％。３個月和１８個月息倒掛在１９９６年至今，出

現了４次，有３次出現了衰退。不要小看這個３個月和１８個月的債息倒掛，不是鮑威爾隨口噏

的，而是美儲局經濟學家做過了研究的。所以以後看美息倒掛，是應Ｓｅｅ ｗｈａｔ Ｕ（美

儲局）Ｓｅｅ才是。



（丙）就業情況



美儲局一直謂美國就業數據好，就是經濟捱得起加息。但在今年１２月和明年１月之後，美

國就業是否好景就難說，因為不少大企都謂要裁員。１１月１７日有如下報道：



在過去１０天，有１０家大企宣布裁員：



１﹒ Ｇａｎｎｅｔｔ（ＵＳＡ Ｔｏｄａｙ這報紙的老闆）要裁６％員工，１２月１至２

日通知；



２﹒ Ｒｏｋｕ（電子媒體）要裁５％員工，約２００人；



３﹒ ＣＮＮ在１２月初起裁員；



４﹒ Ｃｉｓｃｏ（網絡器材）要裁５％，４０００人；



５﹒ ＧＥ Ａｐｐｌｉａｎｃｅｓ（通用器材）在未來數周要裁５％員工；



６﹒ Ａｓａｎａ（科技公司）要裁９％員工；



７﹒ Ｏｕｔｓｉｄｅ Ｍｅｄｉａ（Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ媒體）要裁１２％員工；



８﹒ Ｌｙｆｔ（科技公司）裁２２７個職位；



９﹒ Ｔｗｉｔｔｅｒ，要裁４４００個職位；



１０﹒ Ａｍａｚｏｎ，要裁１萬個職位。



以上的都是大公司，他們面對經濟衰退、市場收縮、利息升、資金成本上升，共同的應對是

裁員，其他大、中、小公司也會如是幹。美就業定會轉差，一如秋去冬來，是必然事。怎到美儲

局死撑，話就業市場不差？



甲、乙、丙三個因素如按既定發展，美儲局是不能再撑加息的。但有「丁」這個因素可以逼

美儲局死撑加息，明天談這個「丁」。《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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