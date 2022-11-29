嗶哩嗶哩（０９６２６）第三季經調整淨虧損擴大至１８億人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）公布，截至今年９月３０日止第三季

度淨虧損收窄至１７﹒１３億元（人民幣．下同），去年同期錄虧損２６﹒７７億元；每股虧損

４﹒３４元。經調整淨虧損則擴大至１７﹒６億元，去年同期則錄經調整淨虧損１６﹒１３億元

。

期內，淨營業額總額５８億元，按年增加１１％，勝預期。按業務劃分，移動遊戲營業額

１５億元，增加６％；增值服務營業額２２億元，增加１６％；廣告營業額１４億元，增加

１６％；電商及其他營業額７﹒５８億元，增加３％。

日均活躍用戶９０３０萬名，按年增２５％；月均活躍用戶３﹒３３億戶，按年增２５％；

平均每月付費用戶２８５０萬名，按年增１９％。



＊首９個月經調整虧損５３﹒８億人幣＊



今年首９個月淨虧損擴大至６０﹒０２億元，去年同期股東應佔虧損４７﹒０１億元。經調

整淨虧損５３﹒８億元，去年同期經調整淨虧損３８﹒３億元。淨營業額總額１５７﹒６億元，

按年升約１６％。

截至２０２２年９月３０日，本公司購回總計約２６０萬股美國存託股。公司預計，第四季

淨營業額將達到６０億元至６２億元。（ｒｈ）



