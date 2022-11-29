《容我世說－張翠容》卡塔爾的致命世界盃

《容我世說》世界盃足球賽正在主辦國卡塔爾舉行得如火如荼，這場瘋摩全球球迷的賽事首

次中東地區舉行，同時也是首次在冬季舉辦，皆因卡塔爾的夏天實在太高溫。可是，即使避過高

溫的夏天，卻仍避不過由賽事衍生有關剝削外勞的嚴厲責難，而且繼續發酵至今未息。



批評者指卡塔爾多座宏偉體育館的背後，乃是充滿外勞的血汗，有些甚至把生命都犧牲掉。

據一項統計，自２０１０年卡塔爾主辦奧運會，繼而再獲世界盃的主辦權以來，該國不停大興土

木，直到２０２０年這十年間，已有６５００名外勞因工死亡，實在令人咋舌。



有去過海灣國家的旅客都知道，這些國家街頭滿是眾多的外勞，他們的數目可以比當地人口

多出幾倍，並支撐起逾九成的勞動力。當外勞在烈日下辛勤工作之際，當地年輕力壯的阿拉伯人

則懶洋洋地閒遊著，又或坐在餐廳呷著水煙，這是我身在該地區所獲得印象最深刻的街頭景象。

海灣的數百萬外勞工大多來自菲律賓、南亞和非洲等後發展中地區，也有來自羅馬尼亞等不太發

達的巴爾幹國家，可說是集合了世上最窮困無助的勞工，其中有不少是原居地的農民工，他們付

出高昂的中介費，來到富裕的海灣國家期望尋找更好的生活。



卡塔爾有「沙漠之國」的別稱，僅１﹒１５萬平方公里的國土大範圍都是沙漠，卡塔爾人屬

遊牧民族，其祖先沒有為後代留下甚麼宗教文化建築、歷史文物遺產。不過，由於後來發現高質

量石油及液化天然氣儲備，卡塔爾在二戰後便從寂寞的波斯灣漁港，搖身一變成為人均ＧＤＰ位

居世界前列的富國，他們用錢買外勞，從甚麼都沒有的一片黃沙上，建起璀璨奪目的摩天大厦和

首都城市，使人側目。



因為該國需求外勞殷切，遂如磁石般吸引來自貧窮國家的勞工前來打工。卡塔爾有今天的豪

華氣派，可算是歸功於任勞任怨的移民工人。這些勞工礙於身份問題，他們無法捍衞自己的基本

工作權益，也沒有討價還價的能力，經常受到嚴重的剝削。



其後卡塔爾及其他海灣國家還發展出卡法拉（ｋａｆａｌａ）制管理外勞的特有制度，這即

由僱主擔任外籍勞工的「擔保人」，掌控移工簽證與合法身份的生殺大權，而不受在地勞動法規

管轄，這早已引起勞工組織和其他國際組織包括聯合國的關注，促請卡國政府改革勞工制度。



在國際壓力下，卡塔爾雖取消了卡法拉制度這名稱，但其實只是名亡而實存，僱主依然故我

，政府亦沒有進行甚麼具有意義的改革。就好像今次世界盃，卡塔爾政府耗資了２２００億美元

這天文數字來興建有關的基礎設施，可謂是史上沒有比它更豪氣，可是卻同時給發現有大量參與

建設的外勞被迫長時間勞動，又缺乏工業安全，結果引致勞累致死或因意外殉職的人數竟達數千

之多。



當全球５０億觀眾為精彩的世界盃賽事呼喊時，大家又有否想過其背後的高昂人力成本，而

且這可能是歷史上最致命的大型體育賽事。人們原本期望卡塔爾獲得世界盃主辦權後，國際足協

（ＦＩＦＡ）能憑影響力推動主辦國重視勞工權益，不要把一場世界足球盛事建在勞工的血淚和

人命上，令慶祝變成默哀。但最後國際足協還是沒有向卡塔爾施於任何具體的壓力，讓大家失望

。



至於卡塔爾國王塔米姆．本．阿勒薩尼過去努力為國家打造開明進取的軟實力形象，亦可能

因這場世界盃的勞權爭議，受到損毁，得不償失。不過，從另一角度看，一場史上最昂貴的世界

盃揭開一頁海灣移民工最辛酸的歷史，引起全球關注，這未嘗不是一件具有積極意義之事。

《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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