【內房困局】中證監：優化５項措施，恢復上市房企再融資包括Ｈ股

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》支持房地產行業措施繼續出台，中證監表

示，決定在股權融資方面調整優化５項措施，包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資、恢復

上市房企和涉房上市公司再融資、調整完善房地產企業境外市場上市政策、進一步發揮

ＲＥＩＴｓ盤活房企存量資產作用、積極發揮私募股權投資基金作用，並自即日起施行。



＊支持「同行業、上下游」整合＊



中證監指，允許符合條件的房地產企業實施重組上市，重組對象須為房地產行業上市公司，

並允許房地產行業上市公司發行股份或支付現金購買涉房資產；發行股份購買資產時，可以募集

配套資金；募集資金用於存量涉房項目和支付交易對價、補充流動資金、償還債務等，不能用於

拿地拍地、開發新樓盤等。建築等與房地產緊密相關行業的上市公司，參照房地產行業上市公司

政策執行，支持「同行業、上下游」整合。

另外，中證監指，允許上市房企非公開方式再融資，引導募集資金用於政策支持的房地產業

務，包括與「保交樓、保民生」相關的房地產項目，經濟適用房、棚戶區改造或舊城改造拆遷安

置住房建設，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。允許其他涉房上

市公司再融資，要求再融資募集資金投向主業。



＊恢復以房地產為主業的Ｈ股上市公司再融資＊



與境內Ａ股政策保持一致，恢復以房地產為主業的Ｈ股上市公司再融資；恢複主業非房地產

業務的其他涉房Ｈ股上市公司再融資。

進一步發揮ＲＥＩＴｓ盤活房企存量資產作用。會同有關方面加大工作力度，推動保障性租

賃住房ＲＥＩＴｓ常態化發行，努力打造ＲＥＩＴｓ市場的「保租房板塊」。鼓勵優質房地產企

業依托符合條件的倉儲物流、產業園區等資產發行基礎設施ＲＥＩＴｓ，或作為已上市基礎設施

ＲＥＩＴｓ的擴募資產。

積極發揮私募股權投資基金作用。開展不動產私募投資基金試點，允許符合條件的私募股權

基金管理人設立不動產私募投資基金，引入機構資金，投資存量住宅地產、商業地產、基礎設施

，促進房地產企業盤活經營性不動產並探索新的發展模式。

