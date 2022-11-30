《盤後部署》廣州部分解封，吉利收飆１１％，技術走勢仍向好

《經濟通通訊社３０日專訊》恒生指數全日收報１８５９７，升３９２點或２﹒１６％，主

板成交２２２０﹒８９億元。恒生中國企業指數報６３７４，升１３７點或２﹒２１％。恒生科

技指數報３７９８，升１０２點或２﹒７７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報２８７﹒２元，升１﹒４元或０﹒４９％，成交１３３﹒３７億

元；美團收報１６３﹒６元，升８﹒２元或５﹒２８％，成交１０７﹒２５億元；阿里巴巴－

ＳＷ收報７９﹒９元，升１﹒１５元或１﹒４６％，成交８６﹒３７億元。國指三大成交股份依

次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－

ＳＷ。

上證綜合指數收報３１５１，升１點或升０﹒０５％，成交４０４５﹒０４億元人民幣。深

證成份指數收報１１１０８，升１９點或升０﹒１８％，成交２２７３﹒５０億元人民幣。



＊海底撈收市飆逾１５％＊



廣州市多個區陸續發布通告，解除臨時管控區域管控措施，內地餐飲股爆升。海底撈

（０６８６２）收升１５﹒４６％，報１９﹒１２元，該股成交約６９８３萬股，涉資

１２﹒５６億元，盤中高見１９﹒４元，最低見１６﹒３２元；九毛九（０９９２２）升

１２﹒２６％，收報１９﹒６元；呷哺呷哺（００５２０）升１０﹒９％，收報７﹒６３元；海

倫司（０９８６９）升２２﹒１７％，收報１５﹒１元；奈雪的茶（０２１５０）收升

１７﹒１１％，報６﹒１６元，該股成交約１２３３萬股，涉資７３７６萬元，盤中高見

６﹒５１元，最低見５﹒２元。

據內地媒體報道，廣州市海珠區、荔灣區、天河區、番禺區、從化區等多個區陸續發布通告

，優化完善疫情防控措施，解除了臨時管控區域的管控措施。

汽車股升幅顯著，吉利汽車（００１７５）收升１０﹒９２％，報１１﹒３８元，該股成交

約２﹒３３億股，涉資２５﹒７２億元，盤中高見１１﹒３８元，最低見１０﹒０２元；比亞迪

（０１２１１）升５﹒２２％，收報１９１﹒５元；長汽（０２３３３）升９﹒０９％，收報

１１﹒２８元；零跑汽車（０９８６３）升１３﹒８２％，收報２２﹒４元；東風集團股份

（００４８９）收升５﹒３％，報４﹒３７元，該股成交約３２８４萬股，涉資１﹒４２億元，

盤中高見４﹒４元，最低見４﹒１５元；小鵬汽車（０９８６８）升１６﹒０３％，報

３３﹒６５元。

技術走勢上，日線圖顯示，吉利已連續出現三支陽燭，１０天線、２０天線及５０天線重疊

，今日以大陽燭向上，且９ＲＳＩ回升至６６水平，相信短期內有望挑戰１００天線（現約

１３﹒１６元），再上可升越２５０天線（現約１４﹒８２元）水平，終極獲利目標為６月底高

位１９﹒２元。（ｋｙ）

