  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/11/2022 09:24

《中概異動》嗶哩嗶哩高開近１１％，第三季經調整淨虧損擴大

　　《經濟通通訊社３０日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）現價升１０﹒８７％，報１２０﹒４
元，該股成交約１０萬股，涉資１１９１萬元；阿里（０９９８８）跌１﹒３３％，報７７﹒７
元；騰訊（００７００）跌０﹒７７％，報２８３﹒６元；美團（０３６９０）跌１﹒９３％，
報１５２﹒４元。
　　嗶哩嗶哩公布，截至今年９月３０日止第三季度淨虧損收窄至１７﹒１３億人民幣，去年同
期錄虧損２６﹒７７億人民幣；每股虧損４﹒３４元。經調整淨虧損則擴大至１７﹒６億人民幣
，去年同期則錄經調整淨虧損１６﹒１３億人民幣。
　　期內，淨營業額總額５８億人民幣，按年增加１１％，勝預期。按業務劃分，移動遊戲營業
額１５億元，增加６％；增值服務營業額２２億人民幣，增加１６％；廣告營業額１４億人民幣
，增加１６％；電商及其他營業額７﹒５８億人民幣，增加３％。
　　日均活躍用戶９０３０萬名，按年增２５％；月均活躍用戶３﹒３３億戶，按年增２５％；
平均每月付費用戶２８５０萬名，按年增１９％。
　
＊首９個月經調整虧損５３﹒８億人幣＊
　
　　今年首９個月淨虧損擴大至６０﹒０２億人民幣，去年同期股東應佔虧損４７﹒０１億人民
幣。經調整淨虧損５３﹒８億人民幣，去年同期經調整淨虧損３８﹒３億人民幣。淨營業額總額
１５７﹒６億人民幣，按年升約１６％。
　　截至２０２２年９月３０日，本公司購回總計約２６０萬股美國存託股。公司預計，第四季
淨營業額將達到６０億元至６２億元。
　　現時，恒生指數報１８１４１，跌６３點或跌０﹒３５％，主板成交２６﹒２６億元。國企
指數報６１８９，跌４７點或跌０﹒７５％。恒生科技指數報３６７９，跌１６點或跌
０﹒４５％。
　　即月期指新報１８１８２，跌１５２點，高水４０點。即月國指期貨報６２１０，跌７３點
，高水２０點。即月科指期貨新報３６８３，跌５０點，高水４點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１２０﹒４元　升１０﹒８７％
　　阿里（０９９８８）　　　　７７﹒７元　　跌１﹒３３％
　　騰訊（００７００）　　　２８３﹒６元　　跌０﹒７７％
　　美團（０３６９０）　　　１５２﹒４元　　跌１﹒９３％
　　京東集團（０９６１８）　２０５﹒６元　　跌２﹒４７％
　　小米（０１８１０）　　　　　９﹒９元　　　跌０﹒７％
　　百度（０９８８８）　　　　　　９８元　　跌０﹒１５％
　　網易（０９９９９）　　　　　１０９元　　跌０﹒６４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning30/11/2022
熊麗萍：料12月有粉飾櫥窗舉動　發生黑天鵝事件機會不大
人氣文章財經熱話30/11/2022
【虛幣世界】火幣網空投HT代幣，幣價過去一日漲一成半
人氣文章中國故事29/11/2022
《神州經脈》三箭齊發救內房　市場表態冀防疫放寬　滬指大升2%
人氣文章財經熱話29/11/2022
《盤後部署》憧憬放寬防疫措施 海底撈收飆12%走勢轉佳
人氣文章生財有道29/11/2022
【高息定存】大新一年期港元定存息衝上5厘　南商高見4.85厘
人氣文章FOCUS29/11/2022
【FOCUS】BlockFi步破產後塵　留心「關鍵人物風險」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金