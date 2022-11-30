《中概異動》嗶哩嗶哩高開近１１％，第三季經調整淨虧損擴大

《經濟通通訊社３０日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）現價升１０﹒８７％，報１２０﹒４

元，該股成交約１０萬股，涉資１１９１萬元；阿里（０９９８８）跌１﹒３３％，報７７﹒７

元；騰訊（００７００）跌０﹒７７％，報２８３﹒６元；美團（０３６９０）跌１﹒９３％，

報１５２﹒４元。

嗶哩嗶哩公布，截至今年９月３０日止第三季度淨虧損收窄至１７﹒１３億人民幣，去年同

期錄虧損２６﹒７７億人民幣；每股虧損４﹒３４元。經調整淨虧損則擴大至１７﹒６億人民幣

，去年同期則錄經調整淨虧損１６﹒１３億人民幣。

期內，淨營業額總額５８億人民幣，按年增加１１％，勝預期。按業務劃分，移動遊戲營業

額１５億元，增加６％；增值服務營業額２２億人民幣，增加１６％；廣告營業額１４億人民幣

，增加１６％；電商及其他營業額７﹒５８億人民幣，增加３％。

日均活躍用戶９０３０萬名，按年增２５％；月均活躍用戶３﹒３３億戶，按年增２５％；

平均每月付費用戶２８５０萬名，按年增１９％。



＊首９個月經調整虧損５３﹒８億人幣＊



今年首９個月淨虧損擴大至６０﹒０２億人民幣，去年同期股東應佔虧損４７﹒０１億人民

幣。經調整淨虧損５３﹒８億人民幣，去年同期經調整淨虧損３８﹒３億人民幣。淨營業額總額

１５７﹒６億人民幣，按年升約１６％。

截至２０２２年９月３０日，本公司購回總計約２６０萬股美國存託股。公司預計，第四季

淨營業額將達到６０億元至６２億元。

現時，恒生指數報１８１４１，跌６３點或跌０﹒３５％，主板成交２６﹒２６億元。國企

指數報６１８９，跌４７點或跌０﹒７５％。恒生科技指數報３６７９，跌１６點或跌

０﹒４５％。

即月期指新報１８１８２，跌１５２點，高水４０點。即月國指期貨報６２１０，跌７３點

，高水２０點。即月科指期貨新報３６８３，跌５０點，高水４點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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嗶哩嗶哩（０９６２６） １２０﹒４元 升１０﹒８７％

阿里（０９９８８） ７７﹒７元 跌１﹒３３％

騰訊（００７００） ２８３﹒６元 跌０﹒７７％

美團（０３６９０） １５２﹒４元 跌１﹒９３％

京東集團（０９６１８） ２０５﹒６元 跌２﹒４７％

小米（０１８１０） ９﹒９元 跌０﹒７％

百度（０９８８８） ９８元 跌０﹒１５％

網易（０９９９９） １０９元 跌０﹒６４％

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（ｅｒ）

