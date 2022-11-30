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30/11/2022 15:50

恒指午後升逾４００點，廣州部分區域解除臨時管控區

　　　　《經濟通通訊社３０日專訊》海底撈（０６８６２）現價升１４﹒９８％，報
１９﹒０４元，該股成交約６０８１萬股，涉資１０﹒８４億元，盤中高見１９﹒４元，最低見
１６﹒３２元；吉利汽車（００１７５）升１０﹒７２％，報１１﹒３６元；美團
（０３６９０）升６﹒４４％，報１６５﹒４元；李寧（０２３３１）升５﹒４４％，報
６１﹒０５元。
　　內媒報道指，廣州部分區域發布通告，解除疫情防控臨時管控區。同程旅行（００７８０）
資料顯示，消息發布後，大量遊客登陸平台搜索廣州出發的旅行產品。截至今天下午三時點，廣
州出港機票搜索量為上日同一時段的４倍，機票訂單量較上日時段增長１２６％。廣州出發的火
車票搜素量上漲超過三倍。
　　現時，恒生指數報１８６３４，升４２９點或升２﹒３６％，主板成交１５４５﹒７３億元
。國企指數報６３９２，升１５５點或升２﹒５０％。恒生科技指數報３８０７，升１１１點或
升３﹒０３％。
　　即月期指新報１８７０５，升３７１點，高水７１點。即月國指期貨報６４２６，升１４３
點，高水３３點。即月科指期貨新報３８２７，升９４點，高水１９點。
　　上證綜合指數報３１５１，升１點或升０﹒０５％，成交４０４５﹒０４億元人民幣。
　　深證成份指數報１１１０８，升１９點或升０﹒１８％，成交２２７３﹒５０億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海底撈（０６８６２）　　　　１９﹒０４元　升１４﹒９８％
　　吉利汽車（００１７５）　　　１１﹒３６元　升１０﹒７２％
　　美團（０３６９０）　　　　　１６５﹒４元　　升６﹒４４％
　　李寧（０２３３１）　　　　　６１﹒０５元　　升５﹒４４％
　　攜程（０９９６１）　　　　　　　２３７元　　升４﹒０４％
　　九毛九（０９９２２）　　　　　１９﹒９元　升１３﹒９７％
　　同程旅行（００７８０）　　　１６﹒６６元　　升８﹒４６％
　　呷哺呷哺（００５２０）　　　　７﹒６６元　升１１﹒３４％
　　復星旅遊文化（０１９９２）　　８﹒８１元　　升５﹒５１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）

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