恒指午後升逾４００點，廣州部分區域解除臨時管控區

《經濟通通訊社３０日專訊》海底撈（０６８６２）現價升１４﹒９８％，報
１９﹒０４元，該股成交約６０８１萬股，涉資１０﹒８４億元，盤中高見１９﹒４元，最低見
１６﹒３２元；吉利汽車（００１７５）升１０﹒７２％，報１１﹒３６元；美團
（０３６９０）升６﹒４４％，報１６５﹒４元；李寧（０２３３１）升５﹒４４％，報
６１﹒０５元。
內媒報道指，廣州部分區域發布通告，解除疫情防控臨時管控區。同程旅行（００７８０）
資料顯示，消息發布後，大量遊客登陸平台搜索廣州出發的旅行產品。截至今天下午三時點，廣
州出港機票搜索量為上日同一時段的４倍，機票訂單量較上日時段增長１２６％。廣州出發的火
車票搜素量上漲超過三倍。
現時，恒生指數報１８６３４，升４２９點或升２﹒３６％，主板成交１５４５﹒７３億元
。國企指數報６３９２，升１５５點或升２﹒５０％。恒生科技指數報３８０７，升１１１點或
升３﹒０３％。
即月期指新報１８７０５，升３７１點，高水７１點。即月國指期貨報６４２６，升１４３
點，高水３３點。即月科指期貨新報３８２７，升９４點，高水１９點。
上證綜合指數報３１５１，升１點或升０﹒０５％，成交４０４５﹒０４億元人民幣。
深證成份指數報１１１０８，升１９點或升０﹒１８％，成交２２７３﹒５０億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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海底撈（０６８６２） １９﹒０４元 升１４﹒９８％
吉利汽車（００１７５） １１﹒３６元 升１０﹒７２％
美團（０３６９０） １６５﹒４元 升６﹒４４％
李寧（０２３３１） ６１﹒０５元 升５﹒４４％
攜程（０９９６１） ２３７元 升４﹒０４％
九毛九（０９９２２） １９﹒９元 升１３﹒９７％
同程旅行（００７８０） １６﹒６６元 升８﹒４６％
呷哺呷哺（００５２０） ７﹒６６元 升１１﹒３４％
復星旅遊文化（０１９９２） ８﹒８１元 升５﹒５１％
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（ｐｃ）
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