《國金頭條》鮑威爾放鴿華爾街欣喜，美股彈起納指升逾４﹒４％

《經濟通通訊社１日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾於當地時間周三（１１月３０日），在布

魯金斯研究所 （Ｂｒｏｏｋｉｎｇｓ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ）發表演講時，一如市場預期

做出他迄今最為鴿派的陳述，指出放緩加息步伐屬合理，最快在１２月就會調低升息幅度。華爾

街投資者反應欣喜，美股全面反彈。

其中，納指上漲４８４﹒２２點，升幅達４﹒４１％，收１１４６８點。道指亦大漲

７３７﹒２４點，或２﹒１８％，收３４５８９﹒７７點。標普５００升１２２﹒４８點，或

３﹒０９％，收４０８０﹒１１點。連日受壓的科技股再度展示活力，蘋果大漲４﹒８６％，

Ｍｅｔａ亦反彈７﹒８９％，其他科技巨頭亦普遍上揚。

與此同時，美國１１月「小非農」就業報告僅增加１２﹒７萬人，遠低於前值的２３﹒９萬

人，及預期的２０萬人，反映勞動力市場受到緊縮政策影響。不過，鮑威爾在發言時仍試圖取得

平衡，稱：「儘管出現了一些有希望的發展，但要恢復價格穩定，還有很長的路要走。」

有市場人士警告，投資者不應過於興奮，鮑威爾的大部分言論都在預料之內，雖然他預告會

放緩加息幅度，但仍然沒有出現政策轉向。



＊美匯錄得逾１２年最大單月跌幅＊



鮑威爾發言推動美股走高的同時，亦導致美元下行。美匯指數進一步回落至１０６﹒０１，

月線跌４﹒８％，是２０１０年９月以來最大單月跌幅。日圓升至３個月高位，月線漲逾６％，

美元兌日圓報１３８﹒０４。歐元兌美元月線亦漲６％升，報１﹒０４０５。英鎊兌美元亦漲至

１﹒２０５８，月線漲５﹒９％。

由於美國原油庫存下降近１３００萬桶，推動期油價格上升。紐約期油升３％至每桶

８０﹒５５美元，但月線跌６﹒９％。布蘭特期油升２﹒９％至每桶８５﹒４３美元，月線跌

９﹒９％。

金價則扭轉連續７個月跌勢，紐約期金報每盎司１７５９﹒９０美元，月線升７％，創下近

１年半最大單月漲幅。（ｊｆ）

