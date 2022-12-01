《專家之言－黃德几》比亞迪受惠國策，銷量持續增加

《專家之言》內地疫情反覆，市場憂慮經濟復甦步伐，整體乘用車銷售緩慢，惟新能源汽車

銷量保持強勁。內地近年積極支持新能源汽車產業發展，國家財政部、稅務局、工業和信息化部

日前公布，關於新能源汽車免徵汽車購置稅政策的公告，免徵汽車購置稅延長至明年１２月３１

日。比亞迪（０１２１１）自今年３月起停止燃油汽車的整車生產，正式成為全球第一間停產內

燃引擎傳統汽車生產商，成為純電動以及插電式混合動力汽車生產商。



＊１０月銷量按年升１﹒４２倍，第三季純利急增３﹒５倍＊



中國乘聯會今年１０月份的數據顯示，內地１０月乘用車市場零售達到１８６﹒３萬輛，按

年增加７﹒２％，按月減少４﹒４％；首１０個月乘用車市場零售１６９５﹒３２萬輛，按年增

加２﹒７％。１０月份，內地新能源乘用車零售銷售量５５﹒６萬輛，按年上升７５﹒２％，按

月跌９％；首１０個月乘用車市場零售４４３﹒２萬輛，按年增加１０７﹒５％。今年１０月份

，新能源車內地零售滲透率３０﹒２％，較２０２１年同期的１８﹒５％擴張１１個百分點。比

亞迪今年１０月份，汽車銷量約２１﹒８萬輛，按年上升１﹒４２倍，而今年首１０個月的汽車

銷量約１４０﹒３萬輛，按年增加１﹒５９倍。

集團早前在其官方微博公布，對旗下王朝、海洋和騰勢新能源車型的官方指導價進行調整，

上調幅度為２０００元至６０００元（人民幣．下同）不等，而具體車型的調價通知將另行發布

。今年第三季度，比亞迪的營業額１１７１億元，按年增加１﹒１６倍，純利上升３﹒５倍至

５７﹒１６億元，而扣除非經常性損益的淨利潤增加９﹒３倍至５３﹒３６億元。今年首三季度

，集團的營業額２６７７億元，按年上升８３﹒４％，純利上升２﹒８倍至９３﹒１１億元，而

扣除非經常性損益的淨利潤增加８﹒４倍至８３﹒６５億元。



＊獲北歐訂單拓墨西哥市場，股神減持陰霾逐步消化＊



至於海外市場，集團早前公布與北歐最大公交運營商Ｎｏｂｉｎａ簽訂６４台大巴訂單，並

計劃於２０２３年第二季度交付。另外，據外電報道，集團將於明年在墨西哥銷售電動車，目標

明年在墨西哥市場銷售１萬輛汽車，２０２４年銷售２萬至３萬輛，並希望長期總市場份額可達

約１０％。

另外，股神巴菲特的投資旗艦巴郡自今年８月起，五度披露減持比亞迪，令集團股價顯著受

壓。巴郡最近一次聯交所資料披露，為１１月１７日出售３２２﹒５５萬比亞迪Ｈ股，每股平均

作價１９５﹒４２１２元，持股量由１６﹒２８％降至１５﹒９９％。隨著巴菲特減持陰霾逐步

消化，其估值變得合理。走勢上，昨日重上１０天和２０天線，ＳＴＣ％Ｋ線續高於％Ｄ線，

ＭＡＣＤ熊轉牛差距，可考慮１８０元（港元．下同）以下吸納，反彈阻力２３０元，１６２元

見初步支持。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述

股份）



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