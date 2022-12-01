《盤後部署》恒指未能收高於萬九關，小鵬、比亞迪上升阻力重重

《經濟通通訊社１日專訊》踏入１２月的第一個交易日，恒指高開４６１點，報１９０５８

，開市頭幾分鐘曾升逾６３０點至１９２３７，及後未能進一步向上突破，恒指升幅逐步收窄。

半日升２９８點，報１８８９５。午後大部分時間在１８８００以上橫行，但在約３點半後急速

下跌，最低跌至１８６７９後才回穩，收報１８７３６，升１３９點或升０﹒７５％，最終未能

收高於１９０００關，主板成交１９８５﹒６３億元。國企指數報６３８４，升１０點或升

０﹒１６％。恒生科技指數報３８３９，升４１點或升１﹒０８％。

內地股市方面，上證綜合指數報３１６５，升１４點或升０﹒４５％，成交４６２１﹒８５

億元人民幣；深證成份指數報１１２６４，升１５５點或升１﹒４０％，成交２７３７﹒７０億

元人民幣。



＊小鵬未失守３３元仍可持有＊



汽車股是今日市場焦點板塊之一。內地將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期延長至

２０２２年底，計劃１２月３１日終止之後上牌的車輛不再給予購置補貼。不過，隨著內地部分

城市陸續解封，市場憧憬汽車行業的供應鏈回復正常，帶動汽車股今日造好。

第三季虧損擴大的小鵬（０９８６８），隔晚在美股急升逾４５％。今日在港股高開

１４﹒８６％，報３８﹒６５元，早段曾升逾３３％，高見４４﹒９５元，收市升１２﹒７８％

，報３７﹒９５元，成交約７４０４萬股，涉資２９﹒４１億元。

小鵬第三季仍未能扭虧為盈，虧損更由去年同期的約１５﹒９５億元人民幣，擴至

２３﹒７６億元人民幣，季度汽車交付量亦未如理想。更重要的是，集團預期第四季汽車交付量

最多只有２﹒１萬輛，按年最多減少５２﹒１％，總收入亦料按年減少，疊加取消汽車補貼的政

策，小鵬第四季的銷情難免再受打擊，前景不容樂觀。

在日線圖上，小鵬今日成交額逾２４億元，交投保持活躍。雖然最終突破５０天線，惟股價

衝高至４４﹒９５元後，升幅顯著收窄，９日ＲＳＩ亦升近至嚴重超買區。畢竟小鵬股價在三個

交易日已升了逾３５％，不排除有獲利盤出現，短期或現調整。事實上，小鵬年內失守多個支持

位，向上反彈的阻力重重，下個較明顯的阻力料在１００天線（目前為５９﹒７元）。在低位買

入的投資者，可於現階段先減倉鎖定利潤，未失守３３元仍可持有。



＊比亞迪２００元以上阻力大＊



另外，比亞迪（０１２１１）今日高開３﹒８１％，報１９８﹒８元，尾段升幅略為收窄，

收市升１﹒０４％，報１９３﹒５元，成交約１６７１萬股，涉資３３﹒０１億元，盤中高見

２０３﹒２元，最低見１９２﹒５元。

比亞迪已經就收購福特於２０２１年１月停止運營的工廠與巴伊亞州政府進行談判，比亞迪

董事長王傳福也曾公開表示，未來將開啟在巴西的本地化生產。此外，集團據報將於明年在墨西

哥銷售電動車，目標明年在墨西哥市場銷售１萬輛汽車。

當然，比亞迪季度業績表現強勁，如今有意開拓海外業務，但這些外地市場的購買力能否為

集團銷量帶來重大幫助，仍然需要觀察。加上，集團目前主要受到「股神」巴菲特減持的消息困

擾，是次減持的規模不小，估計尚要一段時間消化此不利因素，股價短期難有強勁反彈。

在日線圖上，比亞迪自今年９月開始持續在橫行區上落，即使今日進一步突破５０天線，但

在２００元以上有不少阻力，暫時仍未見有較強突破訊號，擺脫橫行格局，估計在２１０元出現

較明顯的阻力，現價買入的值博率一般，可待回至１８０元吸納。



＊「極氪」１１月交付量按年升近２％＊



其他汽車股方面，吉利（００１７５）旗下「極氪」１１月交付汽車量按年升近４﹒４７倍

，今日收市升１﹒９３％，報１１﹒６元，成交約１﹒６５億股，涉資１９﹒６５億元，盤中高

見１２﹒３元，最低見１１﹒５元；長汽（０２３３３）跌０﹒１８％，報１１﹒２６元；理想

汽車（０２０１５）升２﹒２４％，報７９﹒８元；蔚來（０９８６６）升８﹒６１％，報

９４﹒６元。

