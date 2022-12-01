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即市新聞

01/12/2022 17:49

《台股攻略－黃振宇》半導體股交投暢旺，台股重上萬五點關口

　　《台股攻略》隨著美聯儲局主席鮑爾暗示１２月將放緩加息步伐，台股加權指數今日（１日
）升１８０點開市。電子三雄領漲，半導體股交投暢旺，指數最多升２７３點，惟台積電尾市受
壓，指數升幅收窄，最終收１５０１３點，升１３３點，成交金額為２９１５﹒７７億元（新台
幣．下同），三大法人合計淨買入１３８﹒５３億元，其中外資更連續三個交易日錄得淨買入記
錄。
　　市場氣氛暢旺，半導體股受資金追捧下，電子權值股交投暢旺。台積電高開低收，高見
５０８元，惟收市受壓，僅升１﹒７％，收４９８﹒５元。鴻海升２﹒５％，收１０３元；聯發
科升１﹒１％，收７４１元；矽力－ＫＹ漲停，南電升６﹒３％，瑞昱升５﹒１％，日月光投控
升４﹒４％。矽晶圓三雄的環球晶及合晶均升超過３％，台勝科升１﹒９％。晶圓代工股方面，
世界升５﹒８％，力積電升２﹒１％，僅聯電下跌０﹒４％。工具機械股表現亦不俗，大銀微系
統及百德漲停，上銀、全球傳動及亞德客－ＫＹ均升超過３％。
　　台股重現強勢，指數若靠穩萬五點關口，有望逐步炒上，現時大市中線上升格局不變，投資
者宜留意三大法人動向，趁低吸納，順勢而行。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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