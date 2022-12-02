《談國論企－黎偉成》運輸零售服務指數１１月嚴重收縮

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０２２年１１月份，在１０月份由上月之擴

張轉收縮更見惡化，特別是服務業的道路運輸、航空運輸、住宿、零售、餐飲等行業分類指數跌

至３８或以下的超級嚴重收縮水平，足見疫情衍生惡效非淺。建築業情況亦欠理想。由是中央得

先穩定疫情，始能使國務院要以促投資帶消費增就業等擴有效需求的政策，使經濟逐步恢復甚至

穩中有進發展；但境內似有惡勢力就防搞「顏色革命」，更須壓。



＊服務銷售價格高於商務活動有礙競爭＊



據中國國家統計局發布的最新資料，非製造業商務活動指數在２０２２年１１月份環比大至

２個百分點，至僅４６﹒７，為僅次於４月份４１﹒９的２０２２年表現最差勁的月份，肯定受

到新冠肺疫再散發多發的影響，絕不能對此稍一掉以輕心。

非製造業的商務活動指數深化收縮劣況，很主要受困於（甲）服務業經營情況每下愈況的衝

擊：（一）商務活動指數於１１月份跌至４５﹒１，環比跌幅與１０月份的１﹒９個百分點相同

，可見服務業於四季度面對的問題相當嚴重。

服務業的商務活動一而再明顯收縮，乃因（二）從國家統計局對服務業最新發展的闡述，便

可見各業面對的壓力，相當嚴重，尤其是商務活動陷於極端收縮的有道路運輸、航空運輸、住宿

、餐飲、文化體育娛樂等行業的分類指數，皆跌至「低於３８的水平」。３８？，此數相去於臨

界點５０，低１２個百分點，是十分嚴重的收縮，相信這是受到新冠肺疫在境內明顯擴散，使境

內各地政府得加大防控措施應對，使與居民有關的各項服務受到嚴重的衝擊。

由是國家要做的工作，不僅（１）要繼續嚴格做好防疫控疫工作，使疫情確確切切受到相當

程度的控制，保障人民的生命和健康，才能夠使國民經濟得以真真正正的逐步恢復、好轉，否則

便會如美、歐等地在疫情反反覆覆使經濟節節邁入衰退惡境。

更重要的，是（２）似有「顏色革命」，在以美國為主的外來勢力推動境內力量，以烏魯木

齊的火災也好，以境內嚴格防控疫情造成「不便」也好，近日搞出一個所謂「白紙」活動，而香

港及歐美等地便馬上有「反應」，美國佬真的沒有一件好事要做！要及時強力壓低「白紙」劣行

。

至於（三）有擴張的行業，為「郵政、貨幣金融服務、資本市場服務、保險等行業商務活動

指數處於５５或以上較景氣區」，所顯問題在於（ｉ）郵政、貨幣金融服務、資本市場服務及保

險等行業，都不是人群聚集的服務行業，只是少數或個別人士之間單對單或少眾的接觸，有別於

住宿、餐飲、文化體育娛樂等多眾的活動，可在相當程度反映出疫情嚴重到使社會活動明顯減少

；甚至連過去一直相當活躍的電信廣播及衛星傳輸服務等行業商務活動，如今暫時不能重現往昔

的風采，可見負面影響相當大。

和（ｉｉ）郵政等行業的指數，只是處於５５或以上較景氣區間，即由９月的「６０」降為

「５５」，環比跌５個百分點；更把「高位景氣」轉為「較景氣」，意味非製造業在１０及１１

月份商務情況轉差。

再看服務業的其他重要指標（四）新訂單反覆減少至嚴重收縮：分類指數於２０２２年１１

月份明顯下滑至４１﹒４的低位，環比跌０﹒３個百分點，而１０月份４１﹒７即使環比稍升

０﹒１個分點，在在顯示服務業所面對的經營問題，相當嚴重。



＊非製造業活動預期明顯回落淡看前景＊



同樣嚴重的困擾，是（五）服務業的產銷價格分類指數，相對於整體的商務活動指數要高，

意味服務業的競爭能力有所削弱（１）投入產品價格分類指數於是月份踞臨界點上方報５０﹒１

，（２）銷售價格分類指數４８﹒３，分別高於商務活動指數５個百分點與３﹒２個百分點。

由是（六）服務業商務活動預期指數，在２０２２年１１月份回落至５３﹒１和環比大跌

３﹒６個百分點、１０月份環比提升０﹒６個百分點。行業經營者情緒顯然有點審慎。

至於（乙）建築業：商務活動指數於２０２２年１１月份回落至５５﹒４，環比大跌２﹒８

個百分點，１０月份回落２個百分點至５８﹒２，其中（Ａ）價格的變化有：投入產品價格分類

指數回落３﹒６個百分點，和即使跌至４８﹒７，但銷售價格分類指數卻上升１﹒１個百分點處

５０﹒９，重新納入擴張之況。

但（Ｂ）新訂單分類指數於１１月份跌至４６﹒９和環比回落２個百分點，連同１０月份環

比回落２﹒９個百分點至４８﹒９、９月份環比跌１﹒６個百分點，大有急轉直下之概。（Ｃ）

從業人員分類指數是月份環比減０﹒７個百分點為４７﹒１。

（Ｄ）業務活動預期指數於１０月份達６４﹒２，升１﹒２個百分點。非製造業商務活動指

數於２０２２年１１月份達５４﹒１，環比跌０３﹒８個百分點。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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