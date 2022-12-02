《美元走勢－羅明立》本輪通脹階段性見頂，美元將續回軟

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３５﹒０６ １３５﹒５９ １３４﹒５２

歐元╱美元 １﹒０５３０ １﹒０５４２ １﹒０５０３

英鎊╱美元 １﹒２２３６ １﹒２２７９ １﹒２２２３

美元╱瑞郎 ０﹒９３６６ ０﹒９３８６ ０﹒９３４５

美元╱港元 ７﹒７８０６ ７﹒７８７８ ７﹒７７６９

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《美元走勢》受疲軟的經濟數據打壓，美元在周四（１日）繼續大幅下挫，觸及４個月來的

低位，美元指數最低下探至接近１０４﹒５０的位置。備受聯儲局重視的１０月ＰＣＥ物價指數

按年升６％，升幅為連續第四個月放緩，按月則升０﹒２％，低於市場預期，數據預示美國通脹

可能已經見頂回落。

１１月ＩＳＭ製造業指數為４９，Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ為４７﹒７，兩者均陷入

萎縮，顯示經濟增長將放緩。今日（２日）將公布備受市場關注的１１月非農就業數據，可從數

據上看到聯儲局早前幾個月大幅收集政策的效果。鑑於稍早前公布的幾項就業數據均不太理想，

加上近期大型公司裁員人數劇增，市場已對本次數據不太看好。若實際公布數字較預期更差，必

將再度重挫美元。

繼聯儲局主席鮑威爾之後，再有聯儲委員表態支持放緩加息步伐。其中任內長期擁有

ＦＯＭＣ投票權的聯儲理事Ｂｏｗｍａｎ稱，降低加息幅度有助於聯儲局評估政策收緊帶來的影

響，並預期本輪加息的利率峰值會高於早前的預期。

與此同時，其他主要經濟體的經濟數據也同樣疲軟。最新公布的歐元區１１月製造業

ＰＭＩ終值為４７﹒１，低於預期，作為歐洲能源危機中的最大受害者，德國製造業的萎縮程度

最大。日本製造業ＰＭＩ下降至４９，為近兩年來首次跌破５０。而受防疫限制逐步放鬆支持，

中國１１月製造業ＰＭＩ為４９﹒４，在主要經濟體中為較高的水平，企業的樂觀程度為３個月

以來最高，中國經濟反彈或將為來年環球衰退帶來一定的緩衝。隨著本輪通脹階段性見頂，各經

濟體的貨幣政策有望回歸正常化，美元也將繼續回軟。短期內仍可繼續賣出美元，買入非美貨幣

的策略。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０４８０ １﹒０６３０ １﹒０４３０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒２１８０ １﹒２３８０ １﹒２１３０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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