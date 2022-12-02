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02/12/2022 19:02

《再戰明天》歐洲央行總裁拉加德發表講話，歐元區公布零售銷售

　　《經濟通通訊社２日專訊》歐洲央行總裁拉加德發表講話，及歐元區公布零售銷售，料為下
周一（５日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，歐元集團會議舉行。下周一本港時間９：４５ｐｍ，歐洲央行總裁
拉加德就「向綠色經濟轉型：挑戰與解決方案」發表講話。
　　數據方面，下周一本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布１０月零售銷售。本港時間
１１：００ｐｍ，美國公布１０月耐用品訂單；１０月工廠訂單料由０﹒３％升上０﹒７％。
（ｗａ）

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