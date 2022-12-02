《再戰明天》歐洲央行總裁拉加德發表講話，歐元區公布零售銷售

《經濟通通訊社２日專訊》歐洲央行總裁拉加德發表講話，及歐元區公布零售銷售，料為下
周一（５日）市場焦點。
各國重要經濟活動方面，歐元集團會議舉行。下周一本港時間９：４５ｐｍ，歐洲央行總裁
拉加德就「向綠色經濟轉型：挑戰與解決方案」發表講話。
數據方面，下周一本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布１０月零售銷售。本港時間
１１：００ｐｍ，美國公布１０月耐用品訂單；１０月工廠訂單料由０﹒３％升上０﹒７％。
（ｗａ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|中國故事02/12/2022
《神州經脈》美法關注中國挑戰 內房銷售延續低迷 滬指低開低走
|生財有道02/12/2022
【高息定存】恒生5厘息冠絕四大行 存十萬半年袋2500元
|財經熱話02/12/2022
舜宇瑞聲互告侵權股價不見急跌 市場已消化可放心買？
|FOCUS02/12/2022
【FOCUS】俄烏隔河對峙 難言趁冬休戰
|財經熱話02/12/2022
上月賭收遜預期無阻濠賭股節節上升 憧憬內地放寬防疫可趁回落買入？
|財經熱話02/12/2022
《午市前瞻》氣氛正面難大跌 舜宇瑞聲互告影響不大
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰