《小傳日記》留意防疫關鍵詞，捉實風向好ｅａｓｙ！

《小傳日記》魚缸今個星期都算來回又折返，由１６８００反彈２０００幾點，衝破

１９０００，今日又回返落嚟，都算幾動魄驚心，當然都多得阿爺鬆口放寬防疫啦。

雖然官方言論最緊要，不過官媒嘅論調就更加令人睇得到風向嘅轉變。之前衛健委開記招就

提到即使地方要封控，都要「快封快解、應解盡解」嚟減低對人民嘅影響。噚晚新華社就連發三

篇評論吹響「快封快解」呢支歌。

其中一篇就直接以《快封快解、應解盡解》為題，當中講到封控要堅持以科學精準防疫，有

助社會高效統籌防疫，而「快封快解」強調一個「快」字，發現疫情苗頭就要盡快行動，將疫情

預先控制，為「快解」創造條件，盡量將影響降到最低。另外兩篇主要就係針對染疫高風險群組

，即係一老一幼及長期病患者等，要特別多加照顧，以及提到要全民小心謹慎同互相配合先可以

將防疫做得成功。

而喺上面宣布「快封快解、應解盡解」之後，有唔少地方嘅封控力度都明顯下降咗，所以呢

一兩日都少見咗有關行動嘅報道，未來可以預計得到防疫方向一定係精準化，封控嘅範圍同時間

都會縮減，影響就可以減少。

雖然見到神州每日確診人數不斷上升，但係相信阿爺開始鬆口之前已經評估咗，放寬之後確

診人數上升速度一定會係可控範圍內，只要個數唔係暴增，相信防疫力度唔會即刻再收緊，請請

！



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