《洪視全球－洪灝》再見了，「清零」

《洪視全球》中國將逐步重啟的方向是清晰可鑑的。新冠病例將激增，紛亂如影隨形，而市

場震波也將若隱若現。我們咬定青山，持正不撓。



「中國人民總是被他們之中最英勇無畏的人保護著。」－－亨利．基辛格《論中國》



＊中國重啟，但將一波三折＊



１１月的行情無疑是史詩級的。追蹤在美國上市的中國ＡＤＲ的納斯達克金龍中國指數

ＰＧＪ當月收漲了近４２％，刷新該指數有記錄以來最亮眼的月度表現。中概互聯網指數

ＫＷＥＢ １１月大漲４８％，同樣創下史無前例的最大月度漲幅，僅上周一周便飆升２４％。

市場一度將我們對於中國重啟在即的觀點視作荒誕不經的「小作文」，如今卻又果斷用真金

白銀買買買。正如約翰．鄧普頓所說言：「牛市生於悲觀，長於懷疑，成於樂觀，死於狂熱。」

需要注意的是，儘管新冠確診病例激增，但中國內地並沒有重新訴諸封城舉措，而是繼續穩

步推進優化疫情防控工作的「二十條」措施。

隨著中國進一步重新開放，新冠病例數量將持續攀升，經濟活動很可能會受到影響。而中國

有限的醫療資源將面臨真正的考驗。面對艱巨的重啟重任，醫護人員將身先士卒，負重前行。他

們是我們當中最勇敢的人。



＊恒指和離岸人民幣的表現與新冠病例密切相關＊



在重重迷霧和嘈雜熙攘間，市場將何去何從？許多投資者紛紛向我們拋來了這一頗為棘手的

問題。畢竟，市場對於我們一記及時的看多呼聲反應積極，甚至在有些人看來過於積極了。由於

防疫政策的微調，未來數月的波動率很可能會扶搖直上，在如此震盪的市況下進行預測將變得更

具挑戰性。

與日俱增的病例很可能會引發紛亂，從而導致預期混沌和市場震波。它將使公共傳播、醫療

體系和供應鏈面臨真正的考驗。但身負疫情管理三年之久的經驗，較之從前，市場理應能更從容

不迫地應對，尤其是在估值如此便宜的情況下。不過，市場波動的殺機若隱若現，投資者應該厲

兵秣馬，枕戈待旦。

短期內，互聯網平台公司的表現理應更可圈可點。直觀地說，隨著病例數量陡然攀升，人們

會選擇閉門不出、宅在家裏，以減少傳染風險。公共傳播領域也會號召鼓勵減少人口流動。外賣

需求將會水漲船高。這與疫情爆發初期高歌猛進的網購需求情況別無二致。

中國市場的長期前景持續改善。以恒指為例，我們的長期配置指標似乎正從其史詩級的低迷

態勢中脫身而出。與此同時，我們列出的２０２３年關鍵不確定因素之一，即中國的防疫政策，

正在明朗。而房地產融資端已「三箭齊發」，政策支持力度不言而喻。

當然，誰也不能保證恒指能馬上掙脫這一曠日持久的低迷態勢。但這是一個贏面很好的交易

，而我們應該「在別人恐懼的時候貪婪」。



＊美元長期趨勢開始拐頭下行＊



美元的長期趨勢也開始拐頭下行。美國經常帳戶赤字這一全球流動性的主要來源似乎正觸及

一個重要的低點。美國經常帳戶赤字及其周期往往領先美元周期數年。過去幾年間，美國對外國

商品的強勁需求使美國經常帳戶的不斷擴大，而這也預示著未來幾年美元將走軟。

美國經常帳戶赤字與美元之間的這種相關性並非巧合。美聯儲放鬆貨幣政策，以刺激美國需

求、購買進口商品，同時通過美國經常帳戶赤字輸出美元流動性。與之互為鏡像的是中國急劇膨

脹的經常帳戶盈餘和強勁的出口增長。這確乎是過去三年疫情期間歷歷在目的情景。

現如今，隨著美聯儲收緊貨幣政策，美國的需求將降溫，美國經濟增長承壓，並使美元流動

性減少。伴隨著美國需求減弱，美國通脹壓力將得到緩解，中國出口將走弱，中國增長前景也將

變得晦暗不明。助力房地產行業的一系列大刀闊斧的政策是否行之有效仍有待觀察。但我們認為

政策最終應能助一臂之力。儘管如此，政策的效應尚需時日，非朝夕之功。

需要注意的是，我們這裏關於美元的討論是以年、而非以天為時間維度的較長期周期。然而

，美元近期明顯的弱勢可能是未來趨勢性走弱的前奏。美元走弱對大宗商品、新興市場和其他美

元計價的風險資產來說均是時來運轉的徵兆。



＊結論＊



中國內地終於在千呼萬喚中開啟了防疫政策的調整。儘管新冠病例激增，但中國內地依然穩

步推進優化疫情防控工作的「二十條」措施，而非再度收緊。越來越多的城市宣布放寬防疫措施

，而不是像以前那樣一封了之。而諸如廣州這樣的一線城市當仁不讓地走在政策調整的前列。截

至目前，應該沒有人再對防疫政策的走向再抱有疑慮。

美元的長期趨勢也開始轉頭下行。美元走弱後，風險資產將受益。隨著中國重啟，新冠病例

將激增，紛亂如影隨形，市場震波暗藏殺機。儘管如此，在岸和離岸指數皆正以令人目不暇接的

速度上演歷史性反彈，而值此關鍵時刻，我們需要咬定青山，持正不撓。

《思睿駐港首席經濟學家 洪灝》



＊注：本文節錄自洪灝先生於１２月５日發表的《中國市場策略》報告



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