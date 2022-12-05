《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨１９４３４附近平掉恒指牛證套利

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為必需性消費業

、非必需性消費業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現

為小鵬汽車（０９８６８）、貝殼（０２４２３）與理想汽車（０２０１５），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份

，則宜首選協鑫科技（０３８００）、九龍倉（００００４）與中國電力（０２３８０）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業、資訊科技業與非必需性消

費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為小鵬汽車、貝殼與

理想汽車，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊

證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選協鑫科技、中國電力與信達生物（０１８０１）。

孟晚舟事件告一段落，反映中美關係的緊張程度下降，當然對內地股市與港股有利。不過，

恒指期貨於１９４３４附近料有淡友大戶重兵駐守，持有恒指牛者宜於恒指形勢有跡象正式轉淡

時，入市沽貨套利，再觀察指數成功上企該關口的能力。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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