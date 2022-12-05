《股語有云－古添力》小鵬有聰明錢買貨，中線目標１０１銀

《股語有云》根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾１﹒５億元淨流入小

鵬汽車（０９８６８），過去一個月有逾７﹒９億元淨流入，過去三個月更有逾４８億元淨流入

，添力視之為聰明錢提早部署買貨。

小鵬汽車公布，今年１１月交付５８１１輛智能電動車，同比雖然減少近６３％，但集團指

，在１１月交付量中包括１５４６輛小鵬汽車全新旗艦ＳＵＶ小鵬Ｇ９。今年１１個月已累計交

付約１０﹒９５萬輛智能車，同比增長３３％。

小鵬汽車主要於內地從事設計、開發、製造及銷售智能電動汽車，以及提供相關售後服務及

維修保養，產品包括智能電動汽車及自主研發的自動駕駛軟件系統等。

截至今年９月底止三個月，小鵬汽車錄得股東應佔虧損擴大至２３﹒７６億元人仔，整體毛

利增加１２﹒５％至９﹒２３億元人仔，毛利率則下跌０﹒８個百分點至１３﹒５％；今年９月

３０日，集團之現金及現金等價物和受限制現金分別為１１３﹒７億及１﹒７３億元人仔，短期

借款及長期借款分別為１６億及３１﹒９１億元人仔。



＊大行予目標價４２至６０元＊



上周四（１日），美銀發表報告，將小鵬汽車目標價由３９元，上調１５﹒４％至４５元；

上周五（２日），中金雖然將其目標價調低至６０元，但維持其跑贏大市評級；而中信里昂雖然

將其目標價調低至５５元，但維持其買入評級；摩通則維持其目標價於４２元，同時維持增加權

重評級。

枝術走勢方面，小鵬今日裂口高開，走勢現小陽燭，１０天線與２０天線幾近重疊，兩線均

有機會於短期內升越５０天線（現約３４﹒７５元）水平，出現黃金交叉利好訊號，加上走勢上

現雙底，兼大圓底回升，現水平（執筆時約４７﹒３５元）不妨買入，唯一不足之處是９ＲＳＩ

升至８１水平，略嫌偏高，首站目標為１００天線（約５８元）水平，中線上越此關以１００天

線（約１０１元）為最終獲利目標，跌穿１０天線（現３２﹒６５元）止蝕。《古添力》（本欄

逢周一、三刊出）



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