《師傅教路－黃瑋傑》申洲面對內地疫情成本上漲，業績仍穩定增長

《師傅教路》申洲國際（０２３１３）主要從事製造及銷售針織服裝產品，其產品主要分為

運動類、休閒類、內衣類和其他針織品。面對內地疫情持續及原材料與能源成本大幅上升，其業

績仍保持穩定增長，同時如期完成新建產能，並持續推進員工規模擴充，清潔能源投入加大，自

動化設施應用擴大及數字化改造賦能管理。



＊上半年毛利及毛利率下跌，惟新建產能如期完成＊



於截至２０２２年６月３０日止上半年度，集團實現銷售收入１３５﹒９２億元人民幣，較

上年同期增長１９﹒６％；股東應佔利潤為２３﹒６６億元，增長６﹒３％，但受成本上漲和疫

情干擾（今年１月發生於寧波基地之新冠疫情曾導致寧波基地停產約半個月）之影響，毛利及毛

利率無可避免地下跌。其中，毛利下降了９﹒１％至３０﹒６５億元，毛利率則下降７﹒１個百

分點至２２﹒６％。

今年上半年，集團之新建產能如期完成，越南面料工廠擴建後每日產能已提升至４００噸，

進一步加大了對海外成衣工廠的面料供給保障。柬埔寨之新建成衣工廠進展順利，截至２０２２

年６月底，聘用員工規模已達約１４０００人，且員工之效率水平提升理想。越南新建成衣工廠

已完成土建項目和一半以上生產車間之設備安裝，將逐步增加員工聘用人數。此外，集團於越南

和柬埔寨之海外工廠基本消除了疫情帶來的不利影響，生產運營已恢復正常。



＊推進綠色低碳行動，擴大自動化設施應用範圍＊



集團進一步推進綠色低碳行動，包括節約資源消耗及優化能源結構等。其越南面料工廠新建

了每日５０００噸處理能力的中水回用項目，並已於今年７月開始運行，中水回用項目有效促進

了水資源的循環利用和污水排放量的減少。另一方面，集團寧波基地的屋頂太陽能光伏項目應用

規模進一步擴大，自發自用電量達約３００萬度，較上年同期增加了７２％。此外，集團於柬埔

寨之新成衣工廠已開始安裝屋頂太陽能發電項目，預期該項目完成後，綠色電力的供給量可達到

新成衣工廠用電總負荷的５０％左右。在自動化方面，集團持續擴大自動化設施的生產應用範圍

，並在國內基地和海外基地同步推進，於上、下游工序全面推廣。自動化和數字化工作的開展提

升了員工的人效產出，減輕了員工的工作強度，也提高了供應鏈的反應敏捷性。建議買入價７４

元，目標８２元，止蝕位７０元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述同票）



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