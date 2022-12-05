《缸邊隨筆－石鏡泉》發放控疫財

《缸邊隨筆》今年６月１日起，中央已在控疫一事上有所放鬆。筆者於６月６日便有文：《

清零唔封城．整息唔整水》，為甚麼可以清零唔封城？



當日文章有這個解說：



有一個新的政策正在悄悄醞釀，生根發芽，這個新的政策就是常態化核酸檢測。武漢的居民

應該對這個政策不陌生，武漢已經試行快一個月了。杭州的居民也開始收到通知和文件，數天前

上海也公布了首批常態化核酸檢測採樣點。



甚麼是常態化核酸檢測？以武漢的政策為例，就是在全市大批量設立核酸檢測點，市民如果

４８小時不進行核酸檢測，其健康碼就會變色，無法進入公共場所。換句話說，如果市民想要進

入公共場所，比如地鐵、機場、商場、酒吧、餐廳等，就必須每４８小時進行一次核酸檢測。核

酸檢測後（不是結果出來後），健康碼就會恢復正常。這裏有一個原理是防控專家認為：



Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒會在感染２４小時後出現傳染性，如果每個人每兩天都做一次核酸檢測

，那頂一個感染者，在外的傳播時間就２４小時（還是在病毒載量很低的情況下傳播２４小時）

，傳播人群會非常有限，防控會非常容易。這意味著，所有Ｏｍｉｃｒｏｎ的感染者，都會在很

短的時間內被發現，且及時管控病毒，根本沒有辦法實現社會面大範圍傳播。這同時意味著，類

似於去年，前年上海進行的精準防控可以實現。如果發現了病例，只需要控制病人和密接，非常

小範圍封控，比如封一個奶茶店、封一層樓。然後對一定範圍的人，賦予新的核酸檢測要求，比

如從４８小時一次變為２４小時，其他所有人生活都不受影響，實現真正的精準防疫。我們可以

往下展望，這意味著甚麼？這意味著將沒有封控，餐飲旅遊行業不會再面臨三天打魚、兩天曬網

的窘境。第三產業將會快速恢復，政策也敢於大力支持接觸性服務行業發展。



精準防疫對於消費的刺激有多大？看看上海去年的數據就知道了。２０２１年的上海全年社

會零售總額增長２０﹒８％，其中住宿和餐飲業都增長了２２﹒７％。這意味著不需要擔憂跨省

出差、商旅的隔離，各地也不需要嚴格的對待外省外來人員，在酒店設置核酸檢測點，每天核酸

檢測就好。往深了想，這還意味著我們有了開放的基礎，目前回國需要１４＋７，未來回國隔離

可能會減少為７天，甚至３天，加上連續１４天的常態化核酸檢測。在冬奧會期間，我們對於國

外記者、運動員就採取了這樣的防疫方案。結果是，我們冬奧會沒有發生聚集性感染疫情，冬奧

會圓滿成功。看起來可能比較麻煩，每天需要被捅嗓子。但如果只是出門下樓順便捅一下，就能

換來疫情前的生活，就能換來經濟的復甦、消費的復甦，每天捅就捅了，總比封在家裏１４天、

一個月、兩個月要強。



這樣核酸檢測，對於政府財政支出的壓力，假設常態化檢測為２０混一，４８小時一次，一

個２０００萬人口的特大城市，一天的檢測量是５０萬，假設每次核酸價格為１０塊，政府大規

模採購更低，一天的財政支出是５００萬，一年為１８﹒２億。考慮一些轉運、人工費用，一年

支出預計在２５億左右。這２５億相比封控帶來的稅收等損失，就是毛毛雨，是非常划算的。以

政策推動來看，這種常態化核酸檢測政策，明顯已經從武漢、烏魯木齊的試點開始到推廣階段。

據了解目前深圳、上海、杭州都有逐步推出的動作。當然這樣的方式，也是不得已的過渡手段，

待到新冠病毒毒性更弱、特效藥效果更好、疫苗注射率更高後，也就可以擺脫每天捅嗓子的局面

了。但在目前，有一個能讓老百姓生活恢復、能讓消費恢復、服務業恢復，又能防止新冠的方式

已經非常不易了。



兩年多了，我們也真快被這疫情折騰瘋了，現在可能真的開始看到了一點點曙光、一點點希

望。我們可從無法正常生活，到捅著嗓子正常生活，再到完全正常生活，一步步來，一步步往前

走。



假如上海真能清零唔封城，中國經濟、Ａ股、港股，怎不利好？



近日局勢發展使到這個本想一步步來的放鬆政策要一下子提速。Ａ股、港股亦被提了上來，

提得咁快，真係買唔切。



防疫，不是你想鬆就鬆，鬆得過速，而當疫情又不是起碼百分之九十九受控，那１％的殘毒

，是可以將Ａ股、港股的升幅一下子打下來，因為一放，疫情就多，醫療配置應付得了嗎？



鍾南山日前就語重心長地指出，按國外的發病率及死亡率，中國可以有４００萬人死。１４

億人中死４００萬人，不算多，但不要單看是人，而是家庭，４００萬個家庭要死人。看死甚麼

人，死個老人，算了；死了家庭經濟支柱，這個家庭就難了。那些狂叫開放的人，到他家裏死了

個人時，看你還要叫開放不。



目前無法，硬開放了，只好自己和自己家人多做防預，免自家死人，怎防預？看《經濟通》

的「健康快車」。



開放了，染疫者必多。中央已計了要增加８萬張ＩＣＵ床位，這要花５６０億人仔；管理

ＩＣＵ的護士也要多了，缺口達４８萬人；呼吸機＋監護儀要花逾１５０億，缺口８萬台。這些

數不是今時才計出來，而是在１１月１１日，衛健委發布防疫「二十條」其中的「加強醫療建設

十分重要……」的底層邏輯。



中央亦籲國人，尤其是老人家要打疫苗。



中泰醫藥祝嘉琦指出，目前已上市的新冠疫苗在防重症、防死亡上依然發揮重要作用，在未

來第二針加強甚至常態化新冠疫苗接種中仍然不可或缺，同時腺病毒吸入╱鼻噴等形式的新冠疫

苗防感染效果突出。關注已開發╱代理新冠疫苗的相關企業，如康希諾（０６１８５）、麗珠集

團（０１５１３）、復星醫藥（０２１９６）、智飛生物（深：３００１２２）、康泰生物

（深：３００６０１）、萬泰生物（滬：６０３３９２）等；同時針對變異毒株尤其是奧密克戎

毒株的更高效疫苗被逼切需要，目前都還處在研發階段，建議關注進展靠前的相關企業，如神州

細胞（滬：６８８５２０）、康希諾、石藥集團（０１０９３）、沃森生物

（深：３００１４２）等。



所以接下來醫藥、醫療股可多考慮。另外，有病自有死，福壽園（０１４４８）都應多了生

意。這個死人財，你發不發，你看著辦。



但在發醫療死人財外，亦不要忘記，疫情重的時候，亦不能不封控一下如果你買的股的公司

╱廠，是十人九病時，就算不封控，生產也會被打亂，無貨交。這就要各安天命了。



一句，賺到錢都要哎，因為這是踩在病患頭上賺來的黑心錢。《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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