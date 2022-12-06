《國金頭條》俄烏戰事擴大美股急跌，通脹壓力未消美元反彈

《經濟通通訊社６日專訊》歐盟對俄油價格上限生效之際，俄羅斯周一（５日）對烏克蘭發

動大規模導彈襲擊，烏軍出動無人機反擊。雙方戰事升級，美股急跌。

道指尾盤跌４８２﹒７８點，或１﹒４％，收３３９４７﹒１點。納指跌２２１﹒５６點，

或１﹒９３％，收１１２３９﹒９４點。標普５００跌７２﹒８６點，或１﹒７９％，收

３９９８﹒８４點，是近一周首次跌回４０００點下。

與此同時，經濟數據反映美國通脹壓力仍未減退。美國１１月ＩＳＭ非製造業指數報

５６﹒５，超過預期的５３﹒１。美國１０月工廠訂單按月增１％，也超過預期的０﹒７％。

投資者觀望在通脹壓力下，聯儲局可能繼續執行鷹派政策，進一步造成美股周一被拋售，美

元上揚。美匯指數於紐約尾盤上漲０﹒７３％，至１０５﹒３１。其他主要貨幣受壓，美元兌日

圓自３個半月低位反彈，漲１﹒８％至１３６﹒７２美元。



＊油金期貨價格雙雙回落＊



紐約期金自上周四高位回落，跌破１８００美元，報每盎司１７８１﹒３０美元。期油尾盤

走低。紐約期油跌３﹒０８％，至每桶７６﹒９３美元，為逾一周低點。布蘭特期油跌３﹒４％

，收每桶８２﹒６２美元。（ｊｆ）

