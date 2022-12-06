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06/12/2022 12:05

《午市前瞻》成交增加恒指勢試兩萬關，新藍籌有望擺脫魔咒可追

　　《經濟通通訊社６日專訊》恒生指數半日收報１９３３６，跌１８１點或０﹒９３％，主板
成交９３４﹒８４億元。恒生中國企業指數報６６１４，跌９１點或１﹒３６％。恒生科技指數
報４１５６，跌８１點或１﹒９２％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３１０﹒６元，跌３﹒４元或１﹒０８％，成交４５﹒４４億元
；美團收報１７２﹒８元，跌１﹒５元或０﹒８６％，成交３８﹒４２億元；阿里巴巴－ＳＷ收
報８９﹒８５元，跌２﹒８元或３﹒０２％，成交３３﹒１７億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　
＊張智威：基金入市意欲強＊
　
　　隔晚美股受俄烏局勢及強勁的經濟數據影響拖累下跌，ＡＤＲ港股比例指數大跌逾４００點
，恒指早盤低開逾３００點。但內地放寬防疫措施帶動中港股市樂觀氣氛，恒指一度轉升，
１９５００上下爭持激烈。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，預計恒指１２月
將劍指２００００大關，因今日已證明大市難跌，昨日大市成交高達２２００億元以上，上市午
未結束，成交已超過９００億元，預期恒指升勢難當。他亦提到，臨近年尾恒指轉勢，基金粉飾
廚窗下為免跑輸恒指，被逼入市高追，變相支撐恒指愈升愈有。
　
＊海爾智家、康師傅受惠放寬防疫＊
　
　　恒指季檢昨日生效，海爾智家（０６６９０）、康師傅（００３２２）及華潤萬象
（０１２０９）首日染藍，只有華潤萬象微跌，另外兩隻則上升。張智威指三股有望擺脫「染藍
魔咒」，因為其中海爾智家及康師傅都屬於消費股類別，近期內地正逐步放寬防疫及復常下，有
利消費股業績，例如放寬後交通人流量勢將提升，有利康師傅即食貨品銷量，故可考慮追入康師
傅，上望９月高位１３﹒９４元。
　　至於物管股華潤萬象，張智威則看得較淡，因內房早前升勢強勁，但最強勢時期已過，之後
未必可以再度大升，故並非他的首選。（ｈｃ）

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