《午市前瞻》成交增加恒指勢試兩萬關，新藍籌有望擺脫魔咒可追

《經濟通通訊社６日專訊》恒生指數半日收報１９３３６，跌１８１點或０﹒９３％，主板

成交９３４﹒８４億元。恒生中國企業指數報６６１４，跌９１點或１﹒３６％。恒生科技指數

報４１５６，跌８１點或１﹒９２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３１０﹒６元，跌３﹒４元或１﹒０８％，成交４５﹒４４億元

；美團收報１７２﹒８元，跌１﹒５元或０﹒８６％，成交３８﹒４２億元；阿里巴巴－ＳＷ收

報８９﹒８５元，跌２﹒８元或３﹒０２％，成交３３﹒１７億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊張智威：基金入市意欲強＊



隔晚美股受俄烏局勢及強勁的經濟數據影響拖累下跌，ＡＤＲ港股比例指數大跌逾４００點

，恒指早盤低開逾３００點。但內地放寬防疫措施帶動中港股市樂觀氣氛，恒指一度轉升，

１９５００上下爭持激烈。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，預計恒指１２月

將劍指２００００大關，因今日已證明大市難跌，昨日大市成交高達２２００億元以上，上市午

未結束，成交已超過９００億元，預期恒指升勢難當。他亦提到，臨近年尾恒指轉勢，基金粉飾

廚窗下為免跑輸恒指，被逼入市高追，變相支撐恒指愈升愈有。



＊海爾智家、康師傅受惠放寬防疫＊



恒指季檢昨日生效，海爾智家（０６６９０）、康師傅（００３２２）及華潤萬象

（０１２０９）首日染藍，只有華潤萬象微跌，另外兩隻則上升。張智威指三股有望擺脫「染藍

魔咒」，因為其中海爾智家及康師傅都屬於消費股類別，近期內地正逐步放寬防疫及復常下，有

利消費股業績，例如放寬後交通人流量勢將提升，有利康師傅即食貨品銷量，故可考慮追入康師

傅，上望９月高位１３﹒９４元。

至於物管股華潤萬象，張智威則看得較淡，因內房早前升勢強勁，但最強勢時期已過，之後

未必可以再度大升，故並非他的首選。（ｈｃ）

