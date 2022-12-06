《再戰明天》歐洲央行執委發表演講，歐元區公布第三季ＧＤＰ

《經濟通通訊社６日專訊》歐洲央行執委發表演講，及歐元區公布第三季ＧＤＰ，料為周三
（７日）市場焦點。
各國重要經濟活動方面，日本央行審議委員中村豊明發表講話並舉行記者會。周三本港時間
３：１０ｐｍ，歐洲央行執委連恩在中國外管局主辦Ｇｌｏｂａｌ Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ
２０２２活動發表演講。晚上７：００ｐｍ，英倫銀行審慎政策主任Ｐｈｉｌｉｐ Ｅｖａｎｓ
就巴塞爾３﹒１磋商發表演說。
＊澳洲公布第三季ＧＤＰ，德國公布工業生產＊
數據方面，周三本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布第三季國內（區內）生產總值，年率升幅
料由３﹒６％擴大至６﹒２％；第三季國內生產總值經季節調整季率升幅料由０﹒９％收窄至
０﹒６％。本港時間１：００ｐｍ，日本公布１０月同時指標，料由１０１﹒４降至１００﹒５
；１０月領先指標料由９７﹒５升至９８﹒３。本港時間１：３０ｐｍ，澳洲公布１１月外匯儲
備。本港時間３：００ｐｍ，德國公布１０月工業生產，年率料由２﹒６％逆轉至下滑０﹒７％
，經季節調整月率料由０﹒６％逆轉至下滑０﹒６％。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布第三
季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由０﹒８％收窄至０﹒２％，經季節調整年率升幅料由
４﹒１％收窄至２﹒１％。（ｗａ）
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