《再戰明天》歐洲央行執委發表演講，歐元區公布第三季ＧＤＰ

《經濟通通訊社６日專訊》歐洲央行執委發表演講，及歐元區公布第三季ＧＤＰ，料為周三

（７日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，日本央行審議委員中村豊明發表講話並舉行記者會。周三本港時間

３：１０ｐｍ，歐洲央行執委連恩在中國外管局主辦Ｇｌｏｂａｌ Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ

２０２２活動發表演講。晚上７：００ｐｍ，英倫銀行審慎政策主任Ｐｈｉｌｉｐ Ｅｖａｎｓ

就巴塞爾３﹒１磋商發表演說。



＊澳洲公布第三季ＧＤＰ，德國公布工業生產＊



數據方面，周三本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布第三季國內（區內）生產總值，年率升幅

料由３﹒６％擴大至６﹒２％；第三季國內生產總值經季節調整季率升幅料由０﹒９％收窄至

０﹒６％。本港時間１：００ｐｍ，日本公布１０月同時指標，料由１０１﹒４降至１００﹒５

；１０月領先指標料由９７﹒５升至９８﹒３。本港時間１：３０ｐｍ，澳洲公布１１月外匯儲

備。本港時間３：００ｐｍ，德國公布１０月工業生產，年率料由２﹒６％逆轉至下滑０﹒７％

，經季節調整月率料由０﹒６％逆轉至下滑０﹒６％。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布第三

季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由０﹒８％收窄至０﹒２％，經季節調整年率升幅料由

４﹒１％收窄至２﹒１％。（ｗａ）

