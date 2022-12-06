《鍾之日記》外圍氣氛向下，魚缸受累回吐

《鍾之日記》１２月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



外媒稱美聯儲可能調高利率預測，加上俄羅斯周一（５日）對烏克蘭發動大規模導彈襲擊，

隔晚美股下挫，拖累港股氣氛，恒生指數上日急漲後，今日表現低迷，曾挫逾３００點後跌幅收

窄，全日收報１９４４１，跌７７點或０﹒４％，主板成交１６５０﹒０４億元。



＊滬指全日偏悶，權重股回吐＊



內地進一步放寬疫情防控措施，加上晶片股迎來監管利好消息，不過保險、地產等權重板塊

顯著回吐，拖累大市保持窄幅波動，滬綜指全日升０﹒０２％，報３２１２﹒５３點守住三千二

，深成指升０﹒６７％，創業板指漲０﹒６８％。兩市全日成交９９８２億元人民幣，穿萬億關

口，按日減少５﹒４％。

前國家主席江澤民的追悼大會今早舉行，Ａ股因默哀活動停市３分鐘，交易秩序未見影響。

防控持續「優化」，北京首都機場及大興機場宣布進入航站樓可不查驗核酸證明，北京餐飲

行業協會提示餐飲企業有序恢復堂食；蘇州市各大汽車客運站進出站不再查驗核酸檢測陰性證明

和健康碼；河南鄭州多家工廠有序復工復產。



＊內房股難得放晴，惟前景仍堪虞＊



內地防疫措施逐步減碼，連日來對資本市場帶來刺激，加上龍頭房企融創（０１９１８）將

發布境內債重組方案，股價低迷的房地產板塊出現了一時的曙光。龍光集團（０３３８０）公布

首１１月共計完成項目交付７５個批次，累計交房約４﹒９萬套，合約交付率１００％。其中，

佛山龍光．玖龍璽、汕頭龍光．熙海岸等項目在１１月提前交付，價飆３２﹒４％，時代中國控

股（０１２３３）升１４﹒１％，旭輝控股（００８８４）升１２﹒６％，富力地產

（０２７７７）漲７﹒７％，融信中國（０３３０１）升７﹒５％，禹洲集團（０１６２８）升

５﹒４％，遠洋集團（０３３７７）升３﹒７％，碧桂園（０２００７）升２﹒３％，新城發展

（０１０３０）升１﹒９％。

盡管防疫措施逐漸放開，但經濟增長放緩、產業鏈外遷均是不爭的事實，經濟不景最終將落

在每個人頭上，高樓價恐難以維持。標普分析師發表報告指出，中資銀行將向房企提供逾１﹒８

萬億元人民幣的意向性融資，但授信對象可能會有選擇性，實力較強的開發商將獲優待，預料有

關融資不足以扭轉中國房價的跌勢，盡管防疫限制措施將有助於樓市回暖，但預料住宅銷售和房

價明年可能下跌多達８％。



＊疫情放寬消息炒完，消費股回落＊



內地繼續為進一步放寬疫情防控措施吹風，內媒引述國務院聯防聯控機制專家表示，奧密克

戎的致病力明顯減弱，導致肺炎等危重症的比例以及住院率和病死率，比流感還低；官媒《新華

社》發布評論文章指最困難的時期已經走過，現在奧密克戎病毒致病力在減弱，中國的應對能力

在增強，為持續優化完善防控舉措奠定了基礎提供了條件。

不過消費股熱度減退，今日紛紛回落，呷哺呷哺（００５２０）回吐近６％，特步國際

（０１３６８）跌２﹒９％，李寧（０２３３１）跌２﹒１％，安踏體育（０２０２０）跌近

２％，百勝中國（０９９８７）跌１﹒１％，攜程（０９９６１）跌０﹒５％，美團

（０３６９０）跌０﹒３％，海底撈（０６８６２）跌０﹒２％。

惟奈雪的茶（０２１５０）漲４﹒９％報７﹒５５元，連升７日。奈雪的茶公布，斥

５﹒２５億元人民幣透過收購兼增資持Ｌｅｌｅｃｈａ Ｃａｙｍａｎ約８５﹒０８％股權，進

而通過ＬＣ間接持有運營「樂樂茶」品牌的上海茶田餐飲管理合共擴大後股本權益約

４３﹒６４％股權，以及控制上海茶田合共約４３﹒６４％投票權。預計將成為其聯營公司，並

將繼續維持獨立經營。





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