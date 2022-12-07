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即市新聞

07/12/2022 12:05

《午市前瞻》恒指整固後向上機會大，比亞迪２１５元阻力大宜分注

　　《經濟通通訊社７日專訊》恒生指數半日收報１９３３６，跌１８１點或０﹒９３％，主板
成交９３４﹒８４億元。恒生中國企業指數報６６１４，跌９１點或１﹒３６％。恒生科技指數
報４１５６，跌８１點或１﹒９２％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３１０﹒６元，跌３﹒４元或１﹒０８％，成交４５﹒４４億元
；美團收報１７２﹒８元，跌１﹒５元或０﹒８６％，成交３８﹒４２億元；阿里巴巴－ＳＷ收
報８９﹒８５元，跌２﹒８元或３﹒０２％，成交３３﹒１７億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　　康師傅控股（００３２２）逆市收升５﹒４４％，報１３﹒１８元，該股成交約６９６萬股
，涉資８９２７萬元，盤中高見１３﹒１８元，最低見１２﹒３元。另外，石藥集團
（０１０９３）跌８﹒３３％，收報８﹒６９元；網易（０９９９９）跌５﹒６３％，收報
１０７﹒２元；龍湖（００９６０）跌５﹒５８％，收報２４﹒５５元。
　
＊連敬涵：比亞迪先追入，回落再加注＊
　
　　恒指本周突破並企穩１９０００後，連日受制於１９５００。香港股票分析師協會理事連敬
涵向《經濟通通訊社》表示，恒指整固後繼續向上機會較大，因為近期除了美股受加息預期影響
之外，並無太大利淡因素，內地近期不斷有救市好消息，料整固消化近期升幅後，繼續尋頂機會
大。
　　比亞迪（０１２１１）升破５０天線後走勢向好，但股神巴菲特減持因素令投資者進退兩難
，連敬涵指比亞迪股價受股神減持影響，減持消息一出，股價必然會下跌，未知下次減持在何時
下，現時追入會有一定風險，謹慎投資者可待減持消息公布後低撈。他補充，目前比亞迪的熊證
重貨區位於約２１５元水平，預計２１４至２１５元會有一定阻力。
　　據《彭博社》報道，比亞迪執行副總裁李柯指，公司正洽談參與智利鋰礦項目及尋求開採合
約，連敬涵指消息必然對公司有利，保障鋰礦供應亦能有效穩定生產。但股價始終受減持消息拖
累，建議投資者若只有一注，可待股價回落後再入手；若能夠分注，現時先入手無妨，回落後再
溝貨亦可。（ｈｃ）

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