《真知灼見－溫灼培》美國《通脹削減法案》不利歐元？

《真知灼見》美國《通脹削減法案》早於今年８月１６日便通過了美國國會。當時並無引起

市場的太大注意。因為法案涵蓋的範圍廣闊，包括應對氣候變化、擴大醫療保健覆蓋範圍和稅改

問題等。但當中卻包含一條法案，就是要大力資助環保能源企業到美國投資。亦正是這一條法案

引起了歐盟的不滿，擔心會導致大量歐盟企業外流，流向美國。一點必須理解，俄烏事件後，歐

洲已受到能源危機困擾，不少重工業已相繼撤離歐洲。現在美國再以補貼形式搶走歐洲企業，對

歐洲打擊多大實在可想而知。法國總統馬克龍上周就出訪美國，目的就是要求美國撤回有關法案

，但明顯其目的並不能達到。提防事件會對歐洲長遠經濟不利，對歐洲股市以至歐元匯價前景不

利。就讓我們繼續留意事態發展。



事實上，美匯指數於１１月初還高見１１３指數點水平之上，到本周一就一度低見靠近

１０４，跌幅幾近千點，調整已是相當顯著。聯儲局主席鮑威爾雖謂會放慢加息步伐，但加息周

期到哪水平見頂現仍然是迷，加上冬天期間難免會加深歐洲的能源危機問題，現階段實在不應過

於看淡美元。提防美元現水平隨時有反彈可能。相反，技術上可視１０４指數點為美匯指數的一

個重要支持位。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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