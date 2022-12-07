  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/12/2022 12:25

《真知灼見－溫灼培》美國《通脹削減法案》不利歐元？

　　《真知灼見》美國《通脹削減法案》早於今年８月１６日便通過了美國國會。當時並無引起
市場的太大注意。因為法案涵蓋的範圍廣闊，包括應對氣候變化、擴大醫療保健覆蓋範圍和稅改
問題等。但當中卻包含一條法案，就是要大力資助環保能源企業到美國投資。亦正是這一條法案
引起了歐盟的不滿，擔心會導致大量歐盟企業外流，流向美國。一點必須理解，俄烏事件後，歐
洲已受到能源危機困擾，不少重工業已相繼撤離歐洲。現在美國再以補貼形式搶走歐洲企業，對
歐洲打擊多大實在可想而知。法國總統馬克龍上周就出訪美國，目的就是要求美國撤回有關法案
，但明顯其目的並不能達到。提防事件會對歐洲長遠經濟不利，對歐洲股市以至歐元匯價前景不
利。就讓我們繼續留意事態發展。
　
　　事實上，美匯指數於１１月初還高見１１３指數點水平之上，到本周一就一度低見靠近
１０４，跌幅幾近千點，調整已是相當顯著。聯儲局主席鮑威爾雖謂會放慢加息步伐，但加息周
期到哪水平見頂現仍然是迷，加上冬天期間難免會加深歐洲的能源危機問題，現階段實在不應過
於看淡美元。提防美元現水平隨時有反彈可能。相反，技術上可視１０４指數點為美匯指數的一
個重要支持位。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話07/12/2022
碧桂園再配股抽水股價插一成　可趁機買入短炒？
人氣文章財經熱話07/12/2022
【油價續跌】靜待油價展開新一波升浪　油股宜趁低吸納？
人氣文章財經熱話07/12/2022
《午市前瞻》恒指整固後向上機會大 比亞迪215元阻力大分注買
人氣文章大行報告07/12/2022
【大行炒D乜】匯證升港交所目標至$398　麥格理熊看平保$27
人氣文章開市Good Morning07/12/2022
熊麗萍：碧桂園配股屬中性偏好消息　若守穩配股價可買入
人氣文章中國故事06/12/2022
《神州經脈》江澤民追悼大會舉行　美歐研對華鋼鋁徵新稅　A場升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金