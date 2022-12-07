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07/12/2022 14:08

《股林淘金－林家亨》蔚小理明年艱辛，比亞迪輕鬆坐冠

　　《股林淘金》１１月份中國各新能源汽車銷售量在上星期已紛紛公布業績，理想汽車
（０２０１５）交付量１５０３４輛，同比上升１１﹒５％，環比升４９﹒５％；蔚來汽車
（０９８６６）交付量１４１７８輛，同比上升３０﹒３％，環比升４０﹒９％；小鵬汽車
（０９８６８）交付量５８１１輛，同比下跌６２﹒８％，環比升１３﹒９％；零跑汽車
（０９８６３）交付量８０４７輛，同比上升１８５％，環比升１４﹒５３％。比亞迪
（０１２１１）交付量２３０４２７輛，同比上升１５２﹒６％，環比升５﹒９％。
　
　　比亞迪的環比銷售量雖然看似只是升得５﹒９％，但卻是今年內持續第九個月份創出新高紀
錄，現時的銷售量是世界第一。相反而言，上述四隻造車新勢力的銷售量增長並不穩定，時升時
跌，整體增長表現在過去兩年內已經被比亞迪大幅拋離了。
　
　　兩年之前２０２０年１２月份的蔚小理銷售量分別是７００７輛、５７００輛和６１２６輛
，比亞迪當時的新能源汽車銷售才是２﹒８８萬輛，比亞迪當時的銷售量分別只是前三者的
４﹒１倍、５倍和４﹒７倍。到了上個月比亞迪的銷售量已經升逾２３萬輛，分別是蔚小理的
１６﹒２倍、３９﹒６倍和１５﹒３倍。從這個倍數的擴大幅度來看，反映了過去兩年蔚小理的
銷售量是蹣跚寸進，比亞迪的銷售量是穩定大幅增長。
截至今年第三季公布的業績來看，現時蔚來平均每賣一輛車要虧損逾１３萬元人民幣，小鵬每賣
出一輛車要虧損逾８０３５１元人民幣，理想在第２季每賣出一輛車要虧損約６３００元人民幣
，零跑每賣一輛車要虧損約４﹒３萬元人民幣，比亞迪每賣出一輛車平均賺了１０４８１元人民
幣。但由明年１月１日開始，中國在插電混能車的補貼４８００元和純電能汽車補貼上限
１２６００元將被取消，可想而知，明年蔚小理和零跑汽車將要面對更艱辛的環境，要轉虧為盈
，真是談何容易？
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理林家亨》
　
＊筆者持有比亞迪股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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