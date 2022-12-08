《運籌帷幄－梁業豪》早已料到淡友大戶會大舉反攻

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％

，局勢則分別屬於顯著向好和中性。已經多次指出，恒指１９４５０和恒指期貨１９４３４為中

期重要阻力位，好友企穩於其上，方有作為；否則，港股須回落調整，才具條件再升。至於調整

目標，應先看前升浪幅度的０﹒３８２倍調整水平。若無新重大利淡消息出現，大市於該水平附

近掉頭再升，屬於最正路的後市發展模式。但若投資氣候顯著轉淡，錄得０﹒５倍，甚至

０﹒６１８倍的調整幅度，並不出奇。

本周一（５日）筆者率先發出港股即將進入短期調整階段，雖然其後大市依然有力升上略高

的水平，直至昨午（７日）才見淡友大戶大舉反擊，筆者看似錯失了最後半分利潤，卻不感到後

悔。大家現應耐心等候短期調整浪的結束，部署於上述三個支持位附近，重新入市投機造好和補

回早前中長線沽出走位的現貨。最後，先趁高沽出弱勢股，然後候低買入強勢股，屬於以組合應

市者的基本圖利技巧。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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