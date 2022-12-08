  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/12/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》早已料到淡友大戶會大舉反攻

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％
，局勢則分別屬於顯著向好和中性。已經多次指出，恒指１９４５０和恒指期貨１９４３４為中
期重要阻力位，好友企穩於其上，方有作為；否則，港股須回落調整，才具條件再升。至於調整
目標，應先看前升浪幅度的０﹒３８２倍調整水平。若無新重大利淡消息出現，大市於該水平附
近掉頭再升，屬於最正路的後市發展模式。但若投資氣候顯著轉淡，錄得０﹒５倍，甚至
０﹒６１８倍的調整幅度，並不出奇。
　　本周一（５日）筆者率先發出港股即將進入短期調整階段，雖然其後大市依然有力升上略高
的水平，直至昨午（７日）才見淡友大戶大舉反擊，筆者看似錯失了最後半分利潤，卻不感到後
悔。大家現應耐心等候短期調整浪的結束，部署於上述三個支持位附近，重新入市投機造好和補
回早前中長線沽出走位的現貨。最後，先趁高沽出弱勢股，然後候低買入強勢股，屬於以組合應
市者的基本圖利技巧。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning08/12/2022
林家亨：現價勿追吉利　車股入市時機為農曆新年前後！
人氣文章財經熱話08/12/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢平穩，市場關注加息及通脹數據
人氣文章中國故事07/12/2022
《神州經脈》上月貿易數據大遜　防疫新十條落地　滬指攻防三千二
人氣文章生財有道07/12/2022
【高息定存】南商5.4厘冠絕全港　到指定分行即晉身特選客戶
人氣文章財經熱話07/12/2022
內地防疫新十條出台機票搜索量飆升　中資航空股逆市造好仍可吼？
人氣文章財經熱話07/12/2022
《盤後部署》恒指收跌626點 龍湖收挫12%料未見底
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金