《盤後部署》恒指料挑戰２５０天線，港交所飆５％升勢未完

《經濟通通訊社８日專訊》港股造好，恒指高開１５０點後反覆向上，收市升６３５點或

３﹒３８％，報１９４５０，主板成交１６０６﹒９４億元。國企指數收報６６６６，升２３３

點或３﹒６３％。恒生科技指數收報４２７０，升２６５點或６﹒６４％。

技術走勢方面，港股今日現大陽燭，１０天線已升越１００天線，出現黃金交叉利好訊號，

２０天線短期內有機上越１００天線，再現黃金交叉利好訊號，恒指料挑戰２５０天線（現約

２０６１３）水平。

上證綜合指數報３１９７，跌２點或跌０﹒０７％，成交３６４９﹒３６億元人民幣。深證

成份指數報１１３８９，跌２８點或跌０﹒２５％，成交１９９６﹒１０億元人民幣。



＊阿里健康收市飆１６％＊



藍籌股方面，阿里健康（００２４１）收升１６﹒０６％，報９﹒８３元，該股成交約

２﹒７４億股，涉資２５﹒６８億元，盤中高見９﹒９６元，最低見８﹒５８元；藥明生物

（０２２６９）升９﹒３５％，收報５５﹒５５元；網易（０９９９９）升７﹒９９％，收報

１１２﹒２元；新世界（０００１７）升７﹒１４％，收報２０﹒８５元；美團（０３６９０）

升６﹒４５％，收報１７８﹒３元，該股成交約３７４１萬股，涉資６６﹒０７億元，盤中高見

１８０元，最低見１７０﹒２元；舜宇光學科技（０２３８２）升６﹒３５％，收報１００﹒５

元；恒地（０００１２）升６﹒３４％，收報２６元；比亞迪（０１２１１）升６﹒２９％，收

報２１２﹒８元。

上海召開疫情防控工作發布會，優化調整疫情防控政策。在隔離方面，對密切接觸者，上海

市表明從今天起，符合居家隔離條件的，由「５天集中隔離＋３天居家隔離」調整為「５天居家

隔離」，也可自願選擇集中隔離。明天起，上海市具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例

，可以選擇居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。另外，明起上海密閉娛樂場所、餐飲服務場

所不再查驗核酸陰性證明。



＊滬優化疫情防控，賭股勁升＊



受相關消息刺激，賭股升勢進一步擴大，永利澳門（０１１２８）收升２２﹒３９％，報

９﹒５１元，該股成交約１﹒２０億股，涉資１０﹒９２億元，盤中高見９﹒８８元，最低見

８﹒０５元；金沙（０１９２８）升１０％，收報２５﹒８５元；銀娛（０００２７）升

５﹒６２％，收報５２﹒６元；美高梅（０２２８２）升１２﹒７７％，收報８﹒４８元；新濠

（００２００）收升１５﹒８４％，報８﹒９２元，該股成交約２３７０萬股，涉資２﹒０５億

元，盤中高見９元，最低見８元；澳博（００８８０）升１０﹒５３％，收報４﹒６２元；澳門

勵駿（０１６８０）升２６﹒４４％，收報０﹒５５元；凱升控股（００１０２）升

２０﹒６５％，收報０﹒１８７元。

另外，內房及物管股普遍上揚，旭輝控股集團（００８８４）收升９﹒９２％，報１﹒４４

元，該股成交約４﹒３４億股，涉資６﹒０７億元，盤中高見１﹒４７元，最低見１﹒３１元；

萬科企業（０２２０２）升７﹒１７％，收報１６﹒４４元；龍湖（００９６０）升８﹒５％，

收報２４﹒９元；碧桂園（０２００７）升５﹒２２％，收報２﹒８２元；雅居樂

（０３３８３）收升８﹒８５％，報２﹒８３元，該股成交約６９５７萬股，涉資１﹒９４億元

，盤中高見２﹒８７元，最低見２﹒６７元；融創服務（０１５１６）升９﹒０９％，收報

４﹒５６元；碧桂園服務（０６０９８）升６﹒３４％，收報２１﹒８元；旭輝永升服務

（０１９９５）升５﹒６％，收報５﹒４７元。



＊港交所有望挑戰２５０天線＊



有消息指，港交所（００３８８）拒絕向紐約證交所母公司洲際交易所（ＩＣＥ），出售倫

敦金屬交易所（ＬＭＥ）。港交所收升４﹒４８％，報３３５﹒６元，該股成交約６５３萬股，

涉資２１﹒７５億元，盤中高見３３８元，最低見３２３﹒４元。

走勢方面，港交所今日以大陽燭炒上，相信短期內有望挑戰２５０天線（現約３４８﹒８元

）水平，９ＲＳＩ回升至７２水平，相信升勢未完，升越２５０天線的話，很快會見６月底高位

４００﹒７５元。（ｋｙ）

