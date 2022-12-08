《盤後部署》恒指料挑戰２５０天線，港交所飆５％升勢未完

《經濟通通訊社８日專訊》港股造好，恒指高開１５０點後反覆向上，收市升６３５點或
３﹒３８％，報１９４５０，主板成交１６０６﹒９４億元。國企指數收報６６６６，升２３３
點或３﹒６３％。恒生科技指數收報４２７０，升２６５點或６﹒６４％。
技術走勢方面，港股今日現大陽燭，１０天線已升越１００天線，出現黃金交叉利好訊號，
２０天線短期內有機上越１００天線，再現黃金交叉利好訊號，恒指料挑戰２５０天線（現約
２０６１３）水平。
上證綜合指數報３１９７，跌２點或跌０﹒０７％，成交３６４９﹒３６億元人民幣。深證
成份指數報１１３８９，跌２８點或跌０﹒２５％，成交１９９６﹒１０億元人民幣。
＊阿里健康收市飆１６％＊
藍籌股方面，阿里健康（００２４１）收升１６﹒０６％，報９﹒８３元，該股成交約
２﹒７４億股，涉資２５﹒６８億元，盤中高見９﹒９６元，最低見８﹒５８元；藥明生物
（０２２６９）升９﹒３５％，收報５５﹒５５元；網易（０９９９９）升７﹒９９％，收報
１１２﹒２元；新世界（０００１７）升７﹒１４％，收報２０﹒８５元；美團（０３６９０）
升６﹒４５％，收報１７８﹒３元，該股成交約３７４１萬股，涉資６６﹒０７億元，盤中高見
１８０元，最低見１７０﹒２元；舜宇光學科技（０２３８２）升６﹒３５％，收報１００﹒５
元；恒地（０００１２）升６﹒３４％，收報２６元；比亞迪（０１２１１）升６﹒２９％，收
報２１２﹒８元。
上海召開疫情防控工作發布會，優化調整疫情防控政策。在隔離方面，對密切接觸者，上海
市表明從今天起，符合居家隔離條件的，由「５天集中隔離＋３天居家隔離」調整為「５天居家
隔離」，也可自願選擇集中隔離。明天起，上海市具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例
，可以選擇居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。另外，明起上海密閉娛樂場所、餐飲服務場
所不再查驗核酸陰性證明。
＊滬優化疫情防控，賭股勁升＊
受相關消息刺激，賭股升勢進一步擴大，永利澳門（０１１２８）收升２２﹒３９％，報
９﹒５１元，該股成交約１﹒２０億股，涉資１０﹒９２億元，盤中高見９﹒８８元，最低見
８﹒０５元；金沙（０１９２８）升１０％，收報２５﹒８５元；銀娛（０００２７）升
５﹒６２％，收報５２﹒６元；美高梅（０２２８２）升１２﹒７７％，收報８﹒４８元；新濠
（００２００）收升１５﹒８４％，報８﹒９２元，該股成交約２３７０萬股，涉資２﹒０５億
元，盤中高見９元，最低見８元；澳博（００８８０）升１０﹒５３％，收報４﹒６２元；澳門
勵駿（０１６８０）升２６﹒４４％，收報０﹒５５元；凱升控股（００１０２）升
２０﹒６５％，收報０﹒１８７元。
另外，內房及物管股普遍上揚，旭輝控股集團（００８８４）收升９﹒９２％，報１﹒４４
元，該股成交約４﹒３４億股，涉資６﹒０７億元，盤中高見１﹒４７元，最低見１﹒３１元；
萬科企業（０２２０２）升７﹒１７％，收報１６﹒４４元；龍湖（００９６０）升８﹒５％，
收報２４﹒９元；碧桂園（０２００７）升５﹒２２％，收報２﹒８２元；雅居樂
（０３３８３）收升８﹒８５％，報２﹒８３元，該股成交約６９５７萬股，涉資１﹒９４億元
，盤中高見２﹒８７元，最低見２﹒６７元；融創服務（０１５１６）升９﹒０９％，收報
４﹒５６元；碧桂園服務（０６０９８）升６﹒３４％，收報２１﹒８元；旭輝永升服務
（０１９９５）升５﹒６％，收報５﹒４７元。
＊港交所有望挑戰２５０天線＊
有消息指，港交所（００３８８）拒絕向紐約證交所母公司洲際交易所（ＩＣＥ），出售倫
敦金屬交易所（ＬＭＥ）。港交所收升４﹒４８％，報３３５﹒６元，該股成交約６５３萬股，
涉資２１﹒７５億元，盤中高見３３８元，最低見３２３﹒４元。
走勢方面，港交所今日以大陽燭炒上，相信短期內有望挑戰２５０天線（現約３４８﹒８元
）水平，９ＲＳＩ回升至７２水平，相信升勢未完，升越２５０天線的話，很快會見６月底高位
４００﹒７５元。（ｋｙ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情