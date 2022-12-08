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即市新聞

08/12/2022 09:50

《窩輪豪情－梁業豪》恒指日線圖ＭＡＣＤ切忌發出牛熊沽空訊號

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為非必需性消費
業、醫療保健費業與資訊科技業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的
股份現為商湯（０００２０）、理想汽車（０２０１５）與嗶哩嗶哩（０９６２６），可用作買
入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參
考的股份，則宜首選協鑫科技（０３８００）、信義光能（００９６８）與貝殼（０２４２３）

　　今早（８日）恒指並沒有跟隨美指期貨淡勢低開，相信為昨午（７日）港股的跌勢太急，淡
友大戶選擇任由市況略作反彈，吸引新一批好友入市，才發動下一輪攻勢所致。港股短期形勢已
告轉弱，恒指日線圖ＲＳＩ和ＳＴＣ皆見轉淡，ＭＡＣＤ繼續在營造「熊差離」利淡轉向形態。
筆者認為，大市的短期調整幅度，將視乎ＭＡＣＤ會否發出「牛熊」沽空訊號而定。自上月２８
日低位１６８３４起升幅的０﹒３８２倍量度跌幅水平會是淡友的首個再攻目標，料有好友大戶
嘗試努力守關。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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