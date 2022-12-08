《思前想後－郭思治》若先低後高形態不變，恒指料續尋月內新高

《思前想後》直到執筆一刻止計，本月大市已初呈先低後高之形態，恒指暫是由２日之低位

１８５３０點升至７日之高位１９７３７點，即月內之波幅暫為１２０７點，首先，一個月之高

低位是不會同時出現於４個交易日之內，加上１２０７點之波幅亦該不能滿足月內之所需，故在

本月餘下之交易日，只要先低後高之形態不變，恒指該會候機進一步往上尋月內之新高，當然，

成交金額能否配合將至為關鍵，因目前大市已升近２００００點大關，如動力不配，升勢便會漸

受規限。



＊不跌穿１８５３０點仍會候機推上，惟高追需承擔回吐風險＊



從走勢上看，本月低位暫為２日之１８５３０點，而高位則暫為７日之１９７３７點，由於

大市於４日內已急升１２０７點，故高台該會稍見回吐，但只要恒指不跌穿１８５３０點，則在

先低後高之形態主導下，大市仍會候機再推上，從技術上看，只要月內有約１５００點之上升波

幅，恒指已可上試或上破２００００點大關，大市一旦突破此關，目標定必直指２５０天線（約

在２０６４９點左近），此亦為傳統的牛熊分界線，當然，任何技術上之突破，該只代表大市在

動力配合下作較明顯之反彈而已，並不代表大牛市之重臨。

值得留意的是，大市自１０月３１日低位１４５９７點開始之反彈，至１２月７日高位

１９７３７點止計，在短短５周內，恒指累積之升幅已達５１４０點，論幅度該已不算小，故任

何再冒高追入之投機性短炒行動，技術上均需承擔高台可能出現之回吐風險，即是說，縱然大市

具備續尋頂之趨勢，惟亦不宜大手急進，正如一眾新經濟股月來累積之反彈幅度已不算小，故再

高追之上望空間可能已有限，如騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）、美團

（０３６９０）等累積反彈之幅度已達５０％，當然，大市如欲再進一步上試２００００點大關

或再挑戰２５０天線，上述三隻恒指重磅成分股該會成升市領航股，只是在順勢作投機性高追之

餘，切記做好風險管理。



＊暫難確定屬牛市一期上升，惟成交配合下可適量跟進＊



是潮自１０月３１日低位１４５９７點開始之回升，到底是屬於熊市三期之反彈或是牛市一

期之上升，暫時確頗難界定，但有一點可說的是，大市既在成交金額配合下續往上尋頂，投資者

便順勢而行吧，只是利息高企及經濟持續放緩之下，暫時似不宜全身投入，適量跟進則無妨。《

香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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