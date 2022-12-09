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即市新聞

09/12/2022 16:53

《窩輪匯智－陳恩因》解讀窩輪資金流，不隨波逐流

　　《窩輪匯智》內地大幅調整抗疫措施，推出抗疫新十條，落實高風險地區快封快解，大幅減
少核酸檢測要求。市況氣氛亦隨之改善，恒指本周上試近兩萬點位置，成交保持高企，多個板塊
如內房、澳門、內需、科技等都有理想表現。
　　隨大市回升，筆者留意到不少認購證資金流出轉以認沽證作坐倉部署，如重磅科技股等近日
都有不少資金流入認沽證輪坐倉。投資者可能會以為，那麼多人睇買認沽證，肯定是睇淡後市！
答案：是或不是。
　　大家要了解，資金流入認沽證輪，當然表明有人單邊看淡，但亦正如筆者早前所述，不少投
資者會為保障手持正股好倉的安全，同時買入淡倉作對沖風險之用，一旦市況出現短期波動，認
沽證就會發揮安全網的作用，減少正股的損失。這是不少投資者的慣常操作。
　　另一方面，有些朋友可能會留意到，認購證的資金近日有淨流出或獲利平倉的情況，又是否
代表他們不再看好後市表現？又不一定。又如筆者曾論述，若保持中長線觀點，又想保障倉位的
安全，其實可以採取轉倉的策略，即將已變價內的產品沽出，再以部分利潤改買適度價外的產品
應市，從而逐段逐段鎖利，直至趨勢完結。所以資金有可能由槓桿較低，轉向較高槓桿產品，由
於入場費較低，故呈現資金流下跌但信心不減的情況。
　　因此，在分析輪證資金流的時候，可不要單純只看資金流的方向作定論。窩輪為投資者提供
槓桿工具的同時，除了作單一看法的部署之外，亦能配合不同策略的需要，作靈活多變及風險管
理之用。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　陳恩因》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。
　
＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

　
＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。
　
＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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