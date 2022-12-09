《窩輪匯智－陳恩因》解讀窩輪資金流，不隨波逐流

《窩輪匯智》內地大幅調整抗疫措施，推出抗疫新十條，落實高風險地區快封快解，大幅減

少核酸檢測要求。市況氣氛亦隨之改善，恒指本周上試近兩萬點位置，成交保持高企，多個板塊

如內房、澳門、內需、科技等都有理想表現。

隨大市回升，筆者留意到不少認購證資金流出轉以認沽證作坐倉部署，如重磅科技股等近日

都有不少資金流入認沽證輪坐倉。投資者可能會以為，那麼多人睇買認沽證，肯定是睇淡後市！

答案：是或不是。

大家要了解，資金流入認沽證輪，當然表明有人單邊看淡，但亦正如筆者早前所述，不少投

資者會為保障手持正股好倉的安全，同時買入淡倉作對沖風險之用，一旦市況出現短期波動，認

沽證就會發揮安全網的作用，減少正股的損失。這是不少投資者的慣常操作。

另一方面，有些朋友可能會留意到，認購證的資金近日有淨流出或獲利平倉的情況，又是否

代表他們不再看好後市表現？又不一定。又如筆者曾論述，若保持中長線觀點，又想保障倉位的

安全，其實可以採取轉倉的策略，即將已變價內的產品沽出，再以部分利潤改買適度價外的產品

應市，從而逐段逐段鎖利，直至趨勢完結。所以資金有可能由槓桿較低，轉向較高槓桿產品，由

於入場費較低，故呈現資金流下跌但信心不減的情況。

因此，在分析輪證資金流的時候，可不要單純只看資金流的方向作定論。窩輪為投資者提供

槓桿工具的同時，除了作單一看法的部署之外，亦能配合不同策略的需要，作靈活多變及風險管

理之用。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 陳恩因》



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