【夜期時段】即月期指最新報１９９３３點，跌１５點，高水３２點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９９６２點，升１４點，高水６１

點，最新報１９９３３點，跌１５點，高水３２點，合約成交５８９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８５５點，跌１點，高水２１點，最新報６８５１點，跌

５點，高水１７點，合約成交４４９張。

