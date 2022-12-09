【夜期時段】即月期指最新報１９９３３點，跌１５點，高水３２點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９９６２點，升１４點，高水６１
點，最新報１９９３３點，跌１５點，高水３２點，合約成交５８９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６８５５點，跌１點，高水２１點，最新報６８５１點，跌
５點，高水１７點，合約成交４４９張。
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話09/12/2022
《嚟緊炒D乜》攜程受惠防疫鬆綁 跟走一轉睇326銀
|中國故事09/12/2022
《神州經脈》通脹回落PPI續負值 防疫大轉彎滬指周漲1.6%
|財經熱話09/12/2022
【復常炒D乜】大市成交旺IPO有望復甦 港交所創近4月高 高盛看$420現價可吸？
|財經熱話09/12/2022
【復常炒D乜】憧憬通關兼獲大行唱好 地產收租股無視加息續俏
|生財有道09/12/2022
【高息定存】匯豐升3個月港元定存息達4.6厘 6個月4.3厘
|財經熱話09/12/2022
【主席減持】九毛九曾挫近9% 未全面反映？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰