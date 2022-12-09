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即市新聞

09/12/2022 11:36

《品中資－羅國森》騰訊送我美團，是揸還是沽？

　　《品中資》早前騰訊（００７００）宣布，以實物形式，派發她手上持有的美團
（０３６９０）股票，當時我在本欄已經品評過此事，但主要從騰訊的角度去評。但今次我想從
美團的角度去評。
　　無他，因為我是騰訊的股東，明年３月我就會收到美團的股票。騰訊把自己持有的美團股票
分給股東，即是將揸或沽的「責任」交了給我們。那麼，我實在要認真考慮一下應該如何處置這
批美團股票了。
　　有留意本欄的讀者應該知道，我幾乎沒有買過美團，記憶中只炒過兩三轉，但都是短線操作
，因為２０２０年那段日子，美團的「爆炸力」實在驚人，用來炒波幅是最好不過的。
　　我沒持有美團的主要原因是，騰訊持有美團大約一成七股權（Ｂ類股份計），是Ｂ類股份之
中的大股東，只要美團好，騰訊也會有好處。
　　另一個原因是，美團獨佔內地餐飲外賣市場後，開始發展新業務，包括「美團優選」、「美
團閃購」和「美團買菜」等「Ｆｏｏｄ＋Ｐｌａｔｆｏｒｍ」的業務，其中的「美團優選」是直
接向農戶採購時令農產品，利用美團的配送能力，短時間內送到消費者手上，以大幅降低中間成
本，令到農民和消費者都得益。
　　而「美團閃購」和「美團買菜」就是我們常聽到的社區團購業務，說穿了就是電商業務，或
所謂的網購，只不過，她們集中於家庭日用品和日常的食材而已！
　　但在這個範疇中，京東（０９６１８）明顯已經喝了「頭啖湯」。我形容，美團有逐步「京
東化」的趨向。若是，我寧願買純粹電商股的京東了。
　
＊虧損七季終於轉賺＊
　
　　更甚的是，美團投放大量資金去拓展新業務，令到本來已經賺錢的美團，再由２０２０年第
四季起轉蝕，一直持續到剛公布的２０２２年第三季才扭虧。
　　過去７個季度，美團合共虧損了接近３３０億元（人民幣．下同），終於換來第三季轉賺
１２億元。按照現在的勢頭，未來的季度，美團應該會愈賺愈多的，除非她又有新的發展項目。
而且，不要忘記，美團這份最新的季績，是在疫情相對嚴峻，防疫措施相對嚴謹的情況下錄得的

　　內地剛公布防疫的「新十條」，大方向就是放鬆管控，讓經濟活動復常，只要沒有突發事故
，相信未來的經營環境會持續改善。以此推算，美團應該可以繼續賺錢的。
　　去年以來，科技股在加息的大環境下開始轉弱，兩年前，愈是不賺錢的科技股就升得愈厲害
；但時移勢易，即使已賺錢的科技股也沒有運行，更何況是蝕錢的科技股呢！因此，美團股價就
由高峰期的４４０多元急速回落，今年３月底曾經跌至１０３﹒５元的歷史新低，跌幅逾七成半

　
＊美團股價已經見底＊
　
　　不過，今年１０月那次的跌市，美團股價最低也只見１１２﹒８元，反映美團最惡劣的時間
可能真的過去。即使騰訊宣布分派美團股票，也即使騰訊大股東南非Ｎａｓｐｅｒｓ公司表示，
收到美團股票後會馬上沽售，但美團股價仍然反覆向好。
　　截至昨日為止，年初至今，美團股價只下跌兩成一，在ＡＴＭＸＪ之中，表現是第二佳，只
稍差於京東，甚至跑贏騰訊，遑論小米（０１８１０）和阿里巴巴（０９９８８）！
　　我認為，從投資角度，美團是一家具前瞻性和執行力的科技公司，所以深得機構投資者喜愛
，在適當時候又能在市場集資，以擴大資本（２０２１年中先後配股和發行可換股債券，集資
１００億美元），因此造就前兩年美團股價的爆炸力。
　　既然美團最壞的時候已經過去，我稍後收到的美團股票又沒有成本，那麼，我會傾向持有一
段時間，作中線投資。不要忘記，騰訊幾乎已經盡派她所持的美團，今次如果美團好，騰訊也未
必好了，所以，我還是觀望一兩個季度再作打算了。
《經濟通通訊社資深分析員　羅國森》
　
　　　　　　　　　　　　　　ＡＴＭＸＪ今年以來股價跌幅
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　股票名稱　　　　　３１╱１２╱２０２１　８╱１２╱２０２２　跌幅　
　　　　　　　　　　　　　　　　收市價（元）　　　　收市價（元）　　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２３２﹒６　　　　　　８９﹒４　　　　６２　
　　小米（０１８１０）　　　　　　１８﹒９　　　　　　１１﹒０４　　　４２　
　　騰訊（００７００）　　　　　４５６﹒８　　　　　　３１７﹒４　　　３１　
　　美團（０３６９０）　　　　　２２５﹒４　　　　　　１７８﹒３　　　２１　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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