《品中資－羅國森》騰訊送我美團，是揸還是沽？

《品中資》早前騰訊（００７００）宣布，以實物形式，派發她手上持有的美團

（０３６９０）股票，當時我在本欄已經品評過此事，但主要從騰訊的角度去評。但今次我想從

美團的角度去評。

無他，因為我是騰訊的股東，明年３月我就會收到美團的股票。騰訊把自己持有的美團股票

分給股東，即是將揸或沽的「責任」交了給我們。那麼，我實在要認真考慮一下應該如何處置這

批美團股票了。

有留意本欄的讀者應該知道，我幾乎沒有買過美團，記憶中只炒過兩三轉，但都是短線操作

，因為２０２０年那段日子，美團的「爆炸力」實在驚人，用來炒波幅是最好不過的。

我沒持有美團的主要原因是，騰訊持有美團大約一成七股權（Ｂ類股份計），是Ｂ類股份之

中的大股東，只要美團好，騰訊也會有好處。

另一個原因是，美團獨佔內地餐飲外賣市場後，開始發展新業務，包括「美團優選」、「美

團閃購」和「美團買菜」等「Ｆｏｏｄ＋Ｐｌａｔｆｏｒｍ」的業務，其中的「美團優選」是直

接向農戶採購時令農產品，利用美團的配送能力，短時間內送到消費者手上，以大幅降低中間成

本，令到農民和消費者都得益。

而「美團閃購」和「美團買菜」就是我們常聽到的社區團購業務，說穿了就是電商業務，或

所謂的網購，只不過，她們集中於家庭日用品和日常的食材而已！

但在這個範疇中，京東（０９６１８）明顯已經喝了「頭啖湯」。我形容，美團有逐步「京

東化」的趨向。若是，我寧願買純粹電商股的京東了。



＊虧損七季終於轉賺＊



更甚的是，美團投放大量資金去拓展新業務，令到本來已經賺錢的美團，再由２０２０年第

四季起轉蝕，一直持續到剛公布的２０２２年第三季才扭虧。

過去７個季度，美團合共虧損了接近３３０億元（人民幣．下同），終於換來第三季轉賺

１２億元。按照現在的勢頭，未來的季度，美團應該會愈賺愈多的，除非她又有新的發展項目。

而且，不要忘記，美團這份最新的季績，是在疫情相對嚴峻，防疫措施相對嚴謹的情況下錄得的

。

內地剛公布防疫的「新十條」，大方向就是放鬆管控，讓經濟活動復常，只要沒有突發事故

，相信未來的經營環境會持續改善。以此推算，美團應該可以繼續賺錢的。

去年以來，科技股在加息的大環境下開始轉弱，兩年前，愈是不賺錢的科技股就升得愈厲害

；但時移勢易，即使已賺錢的科技股也沒有運行，更何況是蝕錢的科技股呢！因此，美團股價就

由高峰期的４４０多元急速回落，今年３月底曾經跌至１０３﹒５元的歷史新低，跌幅逾七成半

。



＊美團股價已經見底＊



不過，今年１０月那次的跌市，美團股價最低也只見１１２﹒８元，反映美團最惡劣的時間

可能真的過去。即使騰訊宣布分派美團股票，也即使騰訊大股東南非Ｎａｓｐｅｒｓ公司表示，

收到美團股票後會馬上沽售，但美團股價仍然反覆向好。

截至昨日為止，年初至今，美團股價只下跌兩成一，在ＡＴＭＸＪ之中，表現是第二佳，只

稍差於京東，甚至跑贏騰訊，遑論小米（０１８１０）和阿里巴巴（０９９８８）！

我認為，從投資角度，美團是一家具前瞻性和執行力的科技公司，所以深得機構投資者喜愛

，在適當時候又能在市場集資，以擴大資本（２０２１年中先後配股和發行可換股債券，集資

１００億美元），因此造就前兩年美團股價的爆炸力。

既然美團最壞的時候已經過去，我稍後收到的美團股票又沒有成本，那麼，我會傾向持有一

段時間，作中線投資。不要忘記，騰訊幾乎已經盡派她所持的美團，今次如果美團好，騰訊也未

必好了，所以，我還是觀望一兩個季度再作打算了。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



ＡＴＭＸＪ今年以來股價跌幅

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股票名稱 ３１╱１２╱２０２１ ８╱１２╱２０２２ 跌幅

收市價（元） 收市價（元） （％）

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阿里巴巴（０９９８８） ２３２﹒６ ８９﹒４ ６２

小米（０１８１０） １８﹒９ １１﹒０４ ４２

騰訊（００７００） ４５６﹒８ ３１７﹒４ ３１

美團（０３６９０） ２２５﹒４ １７８﹒３ ２１

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