《行內行外－梁崇讓》金融市場制度萬變不離其宗？

《行內行外》港股近日氣勢如虹，去年１１月已呈現回升的趨勢，至今已由１５０００點以

下的低位回升至近日的２１９００附近，共升了約７０００多點，且一路向上沒有回落的現象，

估計２１５００點水平波動整固，稍後有望挑戰２２０００水平。早前在未升穿２００００點水

平的時候，由於大市已升了５０００點，加上經濟數據仍不理想，大部分財經專家和分析員都不

敢抱樂觀的看法，更有分析員認為這次回升只是一次熊市的反彈，反彈過後，仍會再次尋底，再

次提醒投資者要多觀望一段時間，入市必須謹慎等等言論。

事實當時投資者大多只是採取觀望的態度，或資金早已被套住，對大市走勢不敢有任何奢望

，更何況摩根士丹利在１５０００點時更再奏起「摩笛」，唱淡港股有機會低見１２２００點水

平，可說是驚你唔死「踩多一腳」，投資機構或投資者不敢入市的原因各有不同，也難於在此一

一表述，只能解說這便是市場上羊群心態和對大市存著戒心的現象。但當大市衝破２００００點

水平，加上兩地正式通關，３６０度反轉看好的的財經專家分析員和投資者漸漸增多，甚至可以

說有１８０度的轉變，更開始有美資投資大行唱好今年港股的表現，將目標價提升至２５０００

點水平。

其實若由現水平升至２５０００點，也只餘３０００點的差距，而大市由低位已升了

７０００點，期間並沒有出現真正的回調，這令投資者因而卻步或正等待整固時機才考慮入市，

在現水平確實令未入市的投資者進退兩難的。「行內行外」文章提及市場走勢永遠都是難於揣測

的，牛或熊的來臨，總是悄悄而來，所以才出現「當所有人極度悲觀的時候，便是入市的良機」

這一直是歷來的投資金句，至於今次７０００點的回升是牛市重臨還是熊市反彈？相信又要財經

分析員和投資走勢專家來解讀了。



＊舊瓶新酒＊



至於港股和美股的緊密關係是從８０年代初期開始，港府定下聯繫匯率，將港幣與美元掛勾

，加上美國是香港最大的貿易伙伴，因此美股的升跌，港股多會備受影響，但在９７回歸前後，

加入了中國因素，港美股市的相關系數開始出現了變化。２０１８年港股和美股的走勢更是大相

逕庭，美國推行的（ＱＥ）量化寬鬆政策，令大量資金流入美股市場，造就了美股出現了悠長的

超級黃金期，而港股則斯人獨憔悴，在種種因素下，大市卻由３００００多點水平，下滑至

１５０００點以下，跌幅超過五成，這種跌幅應可以定評為熊市的過程。

回說美股，雖然去年開始下跌，跌幅也不算少，但如以指數計算，還較２０１８年時高出一

倍多，港股近期雖然升幅不少，但指數較２０１８年的高位還是下跌了１╱３，此消彼長下，怪

不得近年全球投資者，包括香港的投資者都蜂擁入市炒賣美股，連香港持牌中介法團也積極推介

美股市場。大部份中介法團還宣傳免佣買賣美股，雖說免佣，相信中介公司不會送出免費午餐，

自然也會在其他方面有其得益，必是「羊毛出自羊身上」吧！筆者的文章曾提及這一簡單的道理

在此不贅。至於港股市場，由於港美兩地的交易制度不同，中介人制度之中，除了大判港交所

（００３８８）「公死有肉吃，婆死也有肉吃」外，若其他中介者採取零佣金，除非有其他巧立

名目的收費或有其他方法獲得收益，否則白做虧本，如何生存？那便要問問有關當局和業界的前

輩大佬們了！

美國股票市場是全球市值最大企業的生存之地，例如蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌等國際知名

企業，用戶或使用者遍布全球，美股則是製造全球首富的搖籃，蓋茨、貝索斯、畢菲特和現時的

馬克斯等全球首富，他們的企業都在美上市，也全因旗下企業股價的暴升，才令持份者榮登全球

富豪榜的首席位置。微軟和蘋果可算是傳統的科技股，特斯拉則列入新經濟股，而這類股票一直

備受全球投資者所寵愛和追捧，但花無百日紅，股票也是一樣，去年全球股市受美國加息趨升的

影響都呈現下跌，而特斯拉股價的跌幅更超過６０％，如以牛熊分界線來定，不問也知。近期特

斯拉主席馬克斯頻頻套現減持，而畢菲特也減持電子汽車股比亞迪（０１２１１），特斯拉的電

動汽車同時也多次減價促銷，馬克斯也表明電子車市場競爭激烈，這是否意味這類新經濟股的浪

潮已過？市場又要重新尋找新的炒賣浪潮？如在高位買入特斯拉的投資者，可能又要再坐一會了

，這些情景總是似曾相識，市場上常用「一雞死一雞鳴」、「有人辭官歸故里 有人連夜趕科場

」，這些「舊瓶新酒」的論調，每每可以用上好幾回！



＊戰略行業＊



後記：近年內房的債務危機成為市場焦點，雖然內地有關當局推出多項政策和措施以解決內

房債務所產生的問題，但至今仍未完全解決內房的債務危機和令市場和民眾恢復信心，去年至今

，內房仍不斷發債、批股或供股來以債還債，近日值得留意的是內地的法制新規制度。企業境外

融資發債制度轉為審批制，據資料顯示，去年中國公司在境外債券市場上的違約規模至少達到約

４６５億美元，比前一年的１３９億美元增逾兩倍，並創下紀錄新高。人民銀行及銀保監會在一

次會議中指出，主要銀行要穩定房企信貸，有效防範化解優質房企的風險，實施改善優質房企資

產負債表計劃，加大住房租賃金融支持。有報導指內地監管機構收緊對企業發境外債的手續，由

「備案登記」改為「審核登記」。

發改委印發《企業中長期外債審核登記管理辦法》，境內發行人境外債券發行將需要履行審

核登記手續，並於２月１０日施行，取代現行的備案發行體制，並要求企業在審核登記證明有效

期屆滿後１０個工作日內，向發改委報告外債借用情況，此舉目的是為了有效防範外債風險。此

外內地也傳出收緊上市方針，主力要把資金輸往戰略行業，正積極將資金引入資訊科技及先進製

造業以推動經濟增長，並積極建立多層次資本市場，傳出中國證監會正試圖將資金引導至具有戰

略重要性的行業，並計劃在上海證券交易所及深圳證券交易所的主板中，設立「紅黃燈」制度，

以限制個別行業及龍頭公司才能申請上市。

外媒引述消息報道指出「紅黃燈」制度，目的是為推動內地技術自力更生及經濟增長，正積

極將資金引入戰略性行業，例如資訊科技和先進製造業，這類行業的上市申請，甚至不考慮其財

務表現，據報中證監已經通知銀行家，將食品、連鎖餐飲、核酸檢測公司、白酒或酒精製造、教

育培訓、殯儀、宗教事務等列為「紅燈」行業，將不能在上海及深圳交易所主板進行股權融資。

至於「黃燈」行業則有服裝、家庭用品、大眾電器等，僅限龍頭企業申請，若其增長嚴重依賴舉

債，上市申請或會受到嚴格審查，以上報導是否屬實？有待引證。至於日後這對香港資本市場有

甚麼影響，料須勞煩有關的財經專家和分析專員評論了！



虎盡去、吉兔來！本工會理事仝人先跟各位會員、同業好友拜個早年，恭祝大家兔年大利、

吉兔接福、「兔」氣揚眉、「兔」達四方。恭喜恭喜！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



＊新春期間停刊三周，２月２３日復刊



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