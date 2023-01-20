《陸言堂－陳永陸》港股升勢有點急，宜待調整才入市

《陸言堂》在長假期前，恒生指數全無回吐的意識，而且更一度突破２２０００點的關口，

的確有點意外，不過要留意的是港股升勢有點急，自突破２５０天平均線後，一直都沒有出現似

樣的調整，故此２２０００點要企穩，暫時有一定的難度，除非假期期間有更多利好消息公布，

否則仍然建議先等一次似樣的調整後出現，才再入市。



當然，恒指現水平仍未見今年的頂部，尤其是去年的高位在２５０００點，港股相信在

２５０００點的水平，才會見到真正的考驗，畢竟去年大家憧憬經濟復常，在首兩星期大手買入

港股，所以當升至２５０００點後，相信會有不少去年高位入市的投資者會考慮沽貨，到時必須

所有因素都可以配合，當中包括不單純是憧憬經濟復甦，而是企業首季的盈利都可以大幅改善，

港股才可望進一步向上。



故此，現時需要擔心的不是港股轉勢，而是需要小心短期港股可能出現一次中期調整，而調

整的幅度可以超過１０００點，畢竟現時港股與２５０天平均線有較大的距離，先跌穿

２１０００點再發力向上，亦不算過分，因為就算跌穿２１０００點再發力向上，恒指仍然與

２５０天平均線有一定的距離。



當然，有部分股份仍然十分落後，其中內房股從去年１１月急升後，在過去一個多月都沒有

太大的突破，但近日內地一線城市的樓價開始回穩，而且成交開始有回升的情況，所以內房股最

差的情況其實已經過去，相信上半年有關股份仍然有很大的反彈空間，現水平仍然值得留意，尤

其是碧桂園（０２００７）這類在債務重組問題上處理較佳的內房股，更值得留意，因為去年反

彈的高位在３﹒４元水平，現價與有關水平相距仍大，買入風險有限。

《獨立股評人 陳永陸》



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